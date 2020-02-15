İngiltere'ye kaçırılan iki tarihi eser Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığını daha Türkiye'ye geri kazandırdı. İngiltere'de bulunan Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile milattan önce 3000 - 2000 tarihine dayanan, araba modeli iki boğa tarafından çekilen kağnı heykeli, uçakla Türkiye'ye getirildi. Tarihi eserleri taşıyan ve Londra-İstanbul seferini yapan uçak, 18.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Özel olarak paketlenen ve uçak altındaki kargo bölümünde paletler ile Türkiye'ye taşınan eserler, aprondaki görevliler tarafından büyük bir dikkatle indirildi. Londra uçağından alınan tarihi eserler, hiç açılmadan aynı şekilde THY'nin İstanbul-Ankara seferini yapan uçağına yüklendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı tanıtım toplantısıyla basına tanıtılacak olan eserler, daha sonra Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenecek.

(DHA)



