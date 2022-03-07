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“İngiltere Yeni Enerji Tedariki Stratejisi Oluşturacak”

07.03.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enerji fiyatlarındaki artışın yeni enerji kaynaklarına ve dışarıya bağımlılığı azaltmaya olan ihtiyacı arttırdığına işaret ederek, ülkesinin yeni enerji tedariki stratejisi oluşturacağını söyledi. Johnson, Londra’da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yle düzenlediği ortak basın toplantısında, dünyanın Rusya’dan petrol ve doğal gaz kullanımına kolayca son veremeyeceğini ancak bunun için geçiş...

“İngiltere Yeni Enerji Tedariki Stratejisi Oluşturacak”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enerji fiyatlarındaki artışın yeni enerji kaynaklarına ve dışarıya bağımlılığı azaltmaya olan ihtiyacı arttırdığına işaret ederek, ülkesinin yeni enerji tedariki stratejisi oluşturacağını söyledi.

Johnson, Londra’da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yle düzenlediği ortak basın toplantısında, dünyanın Rusya’dan petrol ve doğal gaz kullanımına kolayca son veremeyeceğini ancak bunun için geçiş sürecini hızlandırabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı, “Daha fazla miktarda hidrokarbon kaynaklarıyla kendi kendimize yetmeye geçişi hızlandırmamız gerekiyor ancak daha fazla nükleer ve çok daha fazla düzeyde yenilenebilir enerji kullanımına da geçmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde enerji stratejisi ve enerji tedarik stratejisi açıklayacağım” dedi.

İngiltere, doğal gaz tedarikinin sadece yüzde 4’ünü Rusya’dan karşılıyor ancak genel anlamda Avrupa’ya Rusya’dan daha düşük miktarda alım yapılması, İngiltere’nin en büyük tedarikçilerinden alabileceği miktarın da azalmasına yol açabilir. Bunun nedeni, diğer Avrupalı tedarikçilerden alımda rekabetin artacak olması.

Johnson, “Farklı ülkelerde farklı düzeylerde dışarıya bağımlılık sözkonusu ve bu durumu dikkate almalıyız. Rusya’dan bile olsa bir gecede petrol ve doğal gaz kullanımını sonlandıramazsınız” ifadesini kullandı.

Boris Johnson, “İngiltere’de bu süreci hızlı götürebiliriz. İhtiyacımız olan şey, hepimizin aynı yönde ilerlemesi ve bu adımı hızlandırmamız. Bence bunun olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

Johnson, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yasak getirmesi ihtimalinin sorulması üzerine, üç hafta öncesinde düşünülemeyecek seçeneklerin şimdi masada olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı, “Şimdi çok çok hızlı ilerliyoruz ve belki üç hafta önce asla düşünülemeyecek bir şeyin şimdi gayet masada olduğunu görüyoruz. Rus hidrokarbon kaynaklarına, Rus petrolü ve doğal gazına bağımlılıktan mümkün olduğunca hızlı biçimde nasıl uzaklaşabileceğimizi hep beraber değerlendirmeliyiz. Herkes bunu yapıyor, herkes aynı yolda. Bazı ülkeler bu süreci diğerlerinden daha fazla ve kolay götürecek” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu’nun da bu hafta içerisinde Rusya’ya bağımlılığı kesmeye yönelik yeni adımlar teklif etmesi bekleniyor. Reuters’ın edindiği taslak metne göre, Komisyon’un teklifinde, ülkelerin kıştan önce doğal gaz stoğunu minimum düzeyde güvenceye alması ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını hızlandırması gibi tedbirler yer alıyor.

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