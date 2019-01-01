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İngiltere yeni yıla Brexit ve AB mesajlarıyla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 03:12 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir" - Londra Belediye Başkanı Sadık Han: - "(Havai fişek) Gösterimizi dünya çapında televizyonda izleyen milyonların, Londra'yı evi sayan bir milyondan fazla AB vatandaşına destek mesajı verdiğimizi görmesinden gururluyum"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, "2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıl dolayısıyla bir video mesajı yayımlayan May, “Yeni yıl ileriye bakma zamanıdır ve İngiltere’de yeni bir sayfa açacaktır.” ifadesini kullandı.

May, Brexit oylamasının İngiliz halkını böldüğünü ancak 2019’da farklılıkları bir yana bırakarak, bir araya gelineceğini belirterek, “2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Ocak ayı içinde parlamentoda oylanacak Brexit anlaşmasını savunan May, “Müzakere ettiğim anlaşma İngiliz halkının iradesini hayata geçiriyor ve gelecek birkaç hafta içine milletvekilleri önemli bir karar verecek. Eğer parlamento anlaşmaya destek verirse, İngiltere bir köşeyi dönebilir.” görüşünü paylaştı.

- Avrupa temalı havai fişek gösterisi

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra da yeni yıla "Avrupa" temalı havai fişek gösterisiyle girdi. Gösterinin amacı "Londra'nın küresel bir Avrupa şehri olmaktan duyduğu gururu göstermek ve Londra'da yaşayan bir milyondan fazla Avrupa Birliği vatandaşına destek mesajı vermek" olarak açıklandı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da yeni yıl mesajında, "Gösterimizi dünya çapında televizyonda izleyen milyonların Londra'yı evi sayan bir milyondan fazla AB vatandaşına destek mesajı verdiğimizi görmesinden gururluyum. Yeni yılı karşılarken Avrupa ile yakın ilişkimizi vurgulayarak dünyaya bir kez daha Londra'nın kapılarının açık olduğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Parlamentosu'nun önünde, Thames Nehri üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da biletli izlendi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayan gösteri, bilet alan 100 bini aşkın kişi tarafından takip edildi.

Gösteride 8 ton havai fişek kullanılırken, fişekle 348 noktadan 5 bin ateşleme devresi kullanılarak fırlatıldı. Gösteri, kentin ünlü saat kulesi Big Ben'in gece 12.00'yi vurmasıyla başladı.

Londra, 2003 yılından bu yana yeni yılı belediyenin düzenlediği havai fişek gösterisiyle karşılıyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy ile AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiliz hükümetinin AB ile 2 yıla yakın süren müzakereler sonrasında vardığı Brexit anlaşması ocak ayının 3. haftasında oylanacak.

İngiltere'de Brexit sürecinin önemli başlıklarından birini İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarının kazanılmış haklarının korunması oluşturmuştu.

Ancak Brexit anlaşmasının parlamentondan onay alamaması durumunda İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması gündeme gelecek. Anlaşmasız Brexit halinde tarafların birbirlerinin sınırları içinde yaşayan vatandaşlarının durumu da belirsizleşecek.

İngiltere normal sürecin işlemesi halinde 29 Mart gecesi AB'den resmen ayrılmış olacak.

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Brexit ingiltere Londra Theresa May

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