İngiltere yeni yıla Brexit ve AB mesajlarıyla girdi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, "2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıl dolayısıyla bir video mesajı yayımlayan May, “Yeni yıl ileriye bakma zamanıdır ve İngiltere’de yeni bir sayfa açacaktır.” ifadesini kullandı.

May, Brexit oylamasının İngiliz halkını böldüğünü ancak 2019’da farklılıkları bir yana bırakarak, bir araya gelineceğini belirterek, “2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Ocak ayı içinde parlamentoda oylanacak Brexit anlaşmasını savunan May, “Müzakere ettiğim anlaşma İngiliz halkının iradesini hayata geçiriyor ve gelecek birkaç hafta içine milletvekilleri önemli bir karar verecek. Eğer parlamento anlaşmaya destek verirse, İngiltere bir köşeyi dönebilir.” görüşünü paylaştı.