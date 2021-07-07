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İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı

07.07.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın İngiltere'ye yenildiği Euro 2020 karşılaşmasında ağlarken görülen küçük Alman kız çocuğu için 36 bin sterlin bağış toplandı. Çocuğun ailesinin paranın UNICEF'e verilmesini istediği açıklandı.

İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için toplanan 36 bin sterlin UNICEF'e bağışlandı

Almanya'nın İngiltere'ye yenildiği Euro 2020 karşılaşmasında ağlarken görülen küçük Alman kız çocuğu için 36 bin sterlin bağış toplandı. Çocuğun ailesinin paranın UNICEF'e verilmesini istediği açıklandı.

Galler'in Newport kentinde yaşayan Joel Hughes, "İngiltere'deki herkesin korkunç olmadığını göstermek" için bağış kampanyası balattı.

Bazı İngiliz taraftarlar, Almanya'nın Wembley'de 2-0 yenildiği maçın ardından ağlarken görüntülenen kız çocuğuna yönelik hakaret dolu yorumlar yapmıştı.

Çocuğun ailesi, bağış için açılan internet sayfasında yaptığı açıklamada paranın UNICEF'e verilmesini istedi.

Açıklamada "Kızımızın ve ailemizin selameti için, mahremiyetimizi korumak istiyoruz, ancak herkese bu müthiş desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nezaketinizin iyi işlerde kullanılacağını bilerek, kızımız cömert bağışlarınızın UNICEF'e gitmesini istiyor" denildi.

Küçük çocuk, yenilginin ardından ağlarken görüntülenmişti.

Kampanyayı başlatan 51 yaşındaki Hughes, bağışçılara minnettar olduğunu söyledi.

Hughes, internette kız çocuğunun fotoğraflarına yapılan hakaret dolu yorumları gördükten sonra böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti.

Kampanyanın amacı, çocuğa "güzel bir hediye" almak için 500 sterlin toplamaktı.

Joel Hughes, futbol şakaları görünümündeki yabancı düşmanı hakaretlerden

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