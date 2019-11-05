Bomba iddia! 'Gerçekleri saklıyor'

İngiltere'de, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin parlamentonun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi (ISC) tarafından hazırlanan raporun yayımlanmamasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, konuya ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin raporun yayımlanmasını 12 Aralık seçimine kadar ertelemesini "tamamen haksız, benzeri görülmemiş olduğunu ve politik sebeplerden kaynaklandığını" savundu.

'GERÇEKLER GİZLENİYOR'

Raporun yayımlanmaması konusunda istihbarat kuruluşlarının bir tavsiyesi olmadığına dikkati çeken Thornberry, "Bu, gerçeklerin halktan ve parlamentodan saklanmasından başka bir şey değildir." dedi.

"Downing Sokağı (Başbakanlık) neden bu kadar endişeli? diye soran Thornberry, "Bu raporun Rusya ile Brexit ve Muhafazakar Parti'nin mevcut yöneticileri arasındaki bağlantıya ilişkin başka sorulara yol açacağını anladılar." ifadesini kullandı.

Thornberry, raporun Başbakan Johnson'ın kendisini "iyi bir arkadaş" olarak nitelendiren ve casus olmakla suçlanan Rus diplomat Sergey Nalobin ile ilişkisi, 1990'larda Rusya’da çalışan Johnson'ın yardımcısı Dominic Cummings'in bağlantıları ile Muhafazakar Parti'ye Rus kaynaklardan yapılan bağışlar hakkında sorulara da yol açabileceğini savundu.