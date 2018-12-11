İngiltere'yi transparan elbisesiyle büyüledi!

Ve Kendall Jenner, pazartesi gecesi cömert bir altın yaldızlı elbiseyle İngiliz Moda Haftası'na katılırken süper model görüntüsünü korudu.

Kendall Jenner yine büyüledi

23 yaşındaki güzel model Londra'nın Kensington kentindeki tarihi Royal Albert Hall'a geldiği sırada göz alıcı elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Model, içini gösteren altın rengi elbisenin içine giydiği tanga ile yine adından söz ettirmeyi başardı.

Kendall Jenner iddialı elbiseninin aksine aksesuar olarak sade bir küpe tercih etti.

KENDALL JENNER KİMDİR? Gösteri dünyasının en göz önünde yaşayan ailesinin üyelerinden Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian'ı bile kıskandıracak bir unvanı ele geçirdi. Jenner, Forbes dergisi dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde yıllık 22 milyon dolar ile zirveye oturdu. Moda uzmanlarına göre her ne kadar son yıllarda podyumda bir fırtına gibi esiyor olsa da aslında 22 yaşındaki Jenner öyle etkileyici bir ışığa sahip değil. Güzel olmasına güzel ama mesela Kate Moss'un gençlik yıllarında sahip olduğu doğal etkileyiciliğin yarısı bile onda yok.

Ama ailesi ve özellikle de annesinin sağlam bağlantıları sayesinde daha mesleğinin ilk adımında top model olarak anılmaya başladı. Birçok meslektaşının yıllarca hayalini kurduğu Victoria's Secret defilelerinde kolayca boy gösterdi.