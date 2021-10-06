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İngiltere Yüksek Mahkemesi: Dubai Emiri, eski eşi Prenses Haya'nın telefonunun dinlenmesi emriyle yargıya müdahale etti

06.10.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri Şeyh Muhammed El Maktum'un, eski eşi Ürdünlü Prensesi Haya'nın telefonunun dinlenmesi emri vererek İngiliz yargısına müdahale ettiğine hükmetti. Mahkemeye göre, Prenses Haya'nın avukatları Fiona Shackleton QC ve Nick Manners'ın telefonları da boşanma sonrası açılan velayet davası sırasında hedef alındı.

İngiltere Yüksek Mahkemesi: Dubai Emiri, eski eşi Prenses Haya'nın telefonunun dinlenmesi emriyle yargıya müdahale etti

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri Şeyh Muhammed El Maktum'un, eski eşi Ürdünlü Prensesi Haya'nın telefonunun dinlenmesi emri vererek İngiliz yargısına müdahale ettiğine hükmetti.

Mahkemeye göre, Prenses Haya'nın avukatları Fiona Shackleton QC ve Nick Manners'ın telefonları da boşanma sonrası açılan velayet davası sırasında hedef alındı.

Prenses Haya, telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasının, kendisini "avlanmış ve lanetlenmiş" bir kişi gibi hissetmesine yol açtığını söyledi.

Dubai Emiri ise Prenses Haya'nın telefonlarının dinlenmesi konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söylüyor.

Mahkeme ne dedi?

Çarşamba günü yayımlanan mahkeme kararlarında, telefon dinleme; "(İngiltere) iç ceza hukukunun seri ihlâli", "temel hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hakların ihlâli", "yargı sürecine ve annenin adalet arayışına müdahale" ve bir hükümet başkanı tarafından "gücün kötüye kullanılması" olarak değerlendirildi.

Yüksek Mahkeme'nin aile biriminin başkanının, "annenin (Prenses Haya), iki avukatının, kişisel asistanının ve iki güvenlik görevlisinin cep telefonlarına yazılım aracılığıyla sızma girişimi olduğunu ve bunun ya başarılı olduğunu ya da girişim düzeyinde kaldığını tespit ettiği" kaydedildi.

Teşebbüste İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus'un kullanıldığı kaydedildi.

Mahkeme, sızma girişiminin "babanın (Şeyh Muhammed) hizmetlileri ya da temsilcileri, Dubai Emirliği veya (Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından gerçekleştirildiği ve izlemenin babanın açık veya zımni yetkisiyle gerçekleştiği" sonucuna vardı.

Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prenses Haya, Nisan 2019'da iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nden İngiltere'ye kaçmış ve Londra'ya yerleşmişti.

Prenses Haya, çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere'de dava açmıştı.

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