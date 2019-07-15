İngiltere'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İngiltere'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarının Türkiye'ye iadesiyle ilgili mahkemelerden alınan olumsuz sonuçların kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını ancak mücadelenin farklı dosyalar ve süreçlerle devam edeceğini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde ülkedeki Türk sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törenle anıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Yalçın, FETÖ ile uzun soluklu bir mücadele verildiğini ve bu mücadelenin yurt dışında farklı nitelikler kazandığını söyledi. "Yurt dışı çok daha girift ve 160 ülkede örgütlenmiş sinsi bir örgütün uzantılarıyla mücadeleyi gerektiriyordu." diyen Yalçın, bunun da sabırlı ve kararlı bir stratejiyi gerektirdiğini kaydetti. Yalçın, mücadelenin yurt dışı ayağının FETÖ militanlarının hareket alanlarını daraltmayı amaçladığını belirterek, "Bunların bulunmaları, Türkiye'ye getirtilmeleri, adalet önüne çıkartılmaları için çaba gösterildi. Ya sınır dışına çıkartılmalarına ya da iade taleplerimizin hukuki bir süreçle sonuçlandırılmasına çalışıldı." diye konuştu.

İngiltere'de de bu amaca dönük hukuki süreçlerin başlatıldığına dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi: "İadelerle ilgili talepler yapıldı. Bunlardan bazılarının iadeleriyle ilgili mahkeme süreçleri yaşandı. Bu konuda İngiliz resmi makamları bize olumlu da yaklaştı ancak bütün o mahkeme ve yüksek mahkeme süreçleri maalesef iadeyi sağlamadı. Bu bakımdan ciddi bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadık fakat bu mücadeleler devam edecek ve farklı dosyalar ile farklı süreçlerle bunların takibine devam edilecek." - Sivil topluma ve bireylere çağrı Yalçın, Türkiye'nin 3 yıl önce bugün, tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir darbe girişimi ve terör saldırısı yaşadığını hatırlatarak, "Bu terör saldırısının ve darbe girişiminin bütün öncekilerden çok daha farklı boyutları ve sonuçları vardı." diye konuştu. "Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın yürekli duruşuyla bu girişim püskürtüldü ve bu sinsi plan çökertildi." ifadesini kullanan Yalçın, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına da o gece büyükelçilik önüne gelerek demokrasiye destek verdikleri için teşekkür etti.