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İngiltere'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın: - "(İngiltere'de) İadelerle ilgili talepler yapıldı. Mahkeme ve yüksek mahkeme süreçleri maalesef iadeyi sağlamadı. Ciddi bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadık" - "Fakat bu mücadeleler devam edecek ve farklı dosyalar ile farklı süreçlerle bunların takibine devam edilecek" - 15 Temmuz gazisi Enes Babacan: - "Bizim ülkemizin kurucusu bir gazi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 15 Temmuz'da da Allan bize yine iyi bir lideri, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasip etti ve işte çakalların hükmü yine aslanların meydana çıkmasına kadar oldu"

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İngiltere'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarının Türkiye'ye iadesiyle ilgili mahkemelerden alınan olumsuz sonuçların kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını ancak mücadelenin farklı dosyalar ve süreçlerle devam edeceğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde ülkedeki Türk sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törenle anıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Yalçın, FETÖ ile uzun soluklu bir mücadele verildiğini ve bu mücadelenin yurt dışında farklı nitelikler kazandığını söyledi.

"Yurt dışı çok daha girift ve 160 ülkede örgütlenmiş sinsi bir örgütün uzantılarıyla mücadeleyi gerektiriyordu." diyen Yalçın, bunun da sabırlı ve kararlı bir stratejiyi gerektirdiğini kaydetti.

Yalçın, mücadelenin yurt dışı ayağının FETÖ militanlarının hareket alanlarını daraltmayı amaçladığını belirterek, "Bunların bulunmaları, Türkiye'ye getirtilmeleri, adalet önüne çıkartılmaları için çaba gösterildi. Ya sınır dışına çıkartılmalarına ya da iade taleplerimizin hukuki bir süreçle sonuçlandırılmasına çalışıldı." diye konuştu.

İngiltere'de de bu amaca dönük hukuki süreçlerin başlatıldığına dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi:

"İadelerle ilgili talepler yapıldı. Bunlardan bazılarının iadeleriyle ilgili mahkeme süreçleri yaşandı. Bu konuda İngiliz resmi makamları bize olumlu da yaklaştı ancak bütün o mahkeme ve yüksek mahkeme süreçleri maalesef iadeyi sağlamadı. Bu bakımdan ciddi bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadık fakat bu mücadeleler devam edecek ve farklı dosyalar ile farklı süreçlerle bunların takibine devam edilecek."

- Sivil topluma ve bireylere çağrı

Yalçın, Türkiye'nin 3 yıl önce bugün, tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir darbe girişimi ve terör saldırısı yaşadığını hatırlatarak, "Bu terör saldırısının ve darbe girişiminin bütün öncekilerden çok daha farklı boyutları ve sonuçları vardı." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın yürekli duruşuyla bu girişim püskürtüldü ve bu sinsi plan çökertildi." ifadesini kullanan Yalçın, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına da o gece büyükelçilik önüne gelerek demokrasiye destek verdikleri için teşekkür etti.

Yalçın, bu yolda mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek, bunun sadece devletin değil aynı zaman da sivil toplum ve bireylerin de sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

- 15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı

Törende konuşan 15 Temmuz gazisi Enes Babacan da o gece yaşadıklarını davetlilerle paylaştı.

Atatürk Havalimanı'nda genç bir şehide yardım etmeye çalışırken göğsünden ve kolunda vurularak yaralandığını anlatan Babacan, "Biz Türk milletiyiz. O ordunun bizim ordumuz olmadığını biliyoruz." dedi.

Babacan, kendisine o gece vatandaşların tankların önüne nasıl çıktığını soran yabancılara ne yanıt verdiğini de şu ifadelerle aktardı:

"Açın Çanakkale'ye bakın. Çakalların hükmü aslanlar ortaya çıkana kadardır. Bizim ülkemizin kurucusu bir gazi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bir Mustafa Kemal çıkınca Çanakkale'de yedi düveli 'Bismillah' diyerek dize getirdi. 15 Temmuz'da da Allah bize yine iyi bir lideri, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasip etti. İşte çakalların hükmü yine aslanların meydana çıkmasına kadar oldu."

Törende 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı bir video da izletildi.

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