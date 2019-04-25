İngiltere'de 2. Londra Türk Filmleri Haftası

LONDRA (AA) - Türk sinemasının önde gelen eserleri 2. Türk Filmleri Haftası kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da izleyiciyle buluşuyor. Londra Yunus Emre Enstitüsünün, SOAS Üniversitesi ile düzenlediği 2. Londra Türk Filmleri Haftası kapsamında uzun metrajlı film, belgesel gösterimleri ve paneller yapılacak. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, ilki geçen aralıkta yapılan film haftasının gördüğü yoğun ilgi üzerine ikincisini de yapmaya karar verdiklerini söyledi. Türk Filmleri Haftası'nın geleneksel olarak yapılmaya devam edeceğini belirten Karakuş, "Burada ciddi bir boşluk var. Türk filmlerinin İngiltere'de yeteri kadar tanıtılmadığını görüyoruz. Birkaç yıldır Türk filmleri Londra'da gereken ilgiyi göremiyor, temsil edilemiyor." dedi. Etkinlik kapsamında sadece uzun metraj filmlerin değil, belgesel, kısa film gösterimleri ile panel ve söyleşilerin yapılacağını anlatan Karakuş, düzenlenecek panelde Türk dizilerinin dünyada yakaladığı başarının da masaya yatırılacağını söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın İBB Meclisi'nde 3. oturum tamamlandı Polis, Taksim'de Soma protestosuna izin vermedi

Londra'nın önde gelen üniversitelerinden SOAS ile Kings College'ın film haftasına salonlarını açarak destek verdiğini anlatan Karakuş, uzun metraj film gösterimlerinde de kentin en eski sinemalarından Regent Street Sineması'nın kullanılacağını dile getirdi. Karakuş film haftasının Türk sinemasını İngiliz yapımcılar ve dağıtıcılarla buluşturmayı amaçladığını sözlerine ekledi. - Dizilerin başarısı Film haftası kapsamında Türk dizilerinin ele alındığı panelde konuşan oyuncu Perihan Savaş, "Her eve girebilmesi ve herkesin izleyebilmesi açısından diziler önemli." dedi. Türk dizilerinin yurt dışında büyük ses getirmeye başladığını belirten Savaş, "Doğru şeyler yaptığınız doğru yerlere temas ettiğiniz zaman insanlar kendilerini bulup izliyorlar." diye konuştu. - "Anlatacak çok hikayemiz var" Oyuncu Emre Kızılırmak da Londra Film Haftası vesilesiyle İngiltere'deki izleyicilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her ülkenin filmleri ve dizilerinde kendi kültürünü yansıttığını ifade eden Kızılırmak, Türkiye'nin bu alanda dünya çapında ilerleme kaydetmeye başladığına dikkati çekti.