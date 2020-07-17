İngiltere’de 3 Ayda 649 Bin Kişi İşsiz Kaldı

İngiltere’de işsizlik ödeneğine başvuruları esas alan resmi verilere göre ülkede sadece Mart ve Haziran ayları arasında 649 bin kişi işsiz kaldı.

İngiltere İstatistik Kurumu verilerine göre karantina uygulamaları döneminde işini kaybeden 649 bin bordrolu çalışanın sosyal yardım ödeneğine başvurduğunu bildirdi.

Boris Johnson Hükümeti, Corona salgını nedeniyle 23 Mart’a yürürlüğe giren kısıtlamaların ardından çalışanlara maaşların Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

İşsizlik yüzde 13’e varabilir

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre başvuru yapanlar üst limit 2.500 Sterlin olmak üzere yüzde 80‘ini Ekim sonuna dek almaya devam edecek. İş Koruma Programı kapsamında işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan bu kapsamdaki çalışan sayısı ise 9 milyon 400 bin kişi olarak açıklandı. Serbest çalışan 2 milyon 700 bin kişi de, aynı şekilde Ekim sonuna kadar toplam 6 ay boyunca maaşlarını almaya devam edecek.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Sorumluluk Dairesi, İngiltere’nin yüzde 3,9’lük oranla süregiden bugünkü işsizlik oranının, yakın bir gelecekte 3 milyon işsizin de eklenmesiyle yüzde 13’ü bulacağı tahmininde bulundu.