İngiltere’de 3 Ayda 649 Bin Kişi İşsiz Kaldı

İngiltere’de işsizlik ödeneğine başvuruları esas alan resmi verilere göre ülkede sadece Mart ve Haziran ayları arasında 649 bin kişi işsiz kaldı.
İngiltere İstatistik Kurumu verilerine göre karantina uygulamaları döneminde işini kaybeden 649 bin bordrolu çalışanın sosyal yardım ödeneğine başvurduğunu bildirdi.
Boris Johnson Hükümeti, Corona salgını nedeniyle 23 Mart’a yürürlüğe giren kısıtlamaların ardından çalışanlara maaşların Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğini açıklamıştı.
İşsizlik yüzde 13’e varabilir
Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre başvuru yapanlar üst limit 2.500 Sterlin olmak üzere yüzde 80‘ini Ekim sonuna dek almaya devam edecek. İş Koruma Programı kapsamında işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan bu kapsamdaki çalışan sayısı ise 9 milyon 400 bin kişi olarak açıklandı. Serbest çalışan 2 milyon 700 bin kişi de, aynı şekilde Ekim sonuna kadar toplam 6 ay boyunca maaşlarını almaya devam edecek.
Öte yandan Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Sorumluluk Dairesi, İngiltere’nin yüzde 3,9’lük oranla süregiden bugünkü işsizlik oranının, yakın bir gelecekte 3 milyon işsizin de eklenmesiyle yüzde 13’ü bulacağı tahmininde bulundu.
“Şirketlerin üçte biri çalışanlarını işten çıkarabilir”
İngiltere Ticaret Odası’nın yaptığı araştırmaya göre, işveren üzerindeki maaş yükünü hafifleten devlet desteğine rağmen, üç ay içinde şirketlerin üçte biri işçi çıkarmak zorunda kalabilir.
İstatistik uzmanları, gidişatı salgının belirlemesine rağmen işgücü piyasası açısından düşüşün Haziran‘da biraz yavaşladığına dikkat çekiyor.
Fırtına öncesi sessizlik
Analistler, mevcut manzarayı “fırtına öncesi sessizlik” olarak değerlendiriyor. Bugünkü tablonun korkutucu olmamasının nedeni ise hükümetin uyguladığı iş koruma programı ve gelir desteğinin işe yaramış olması. Ancak ‘İş Koruma’ ve ‘Gelir Desteği’ programlarının Ekim ayında sona erecek.
Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin gelir desteğine devam etmesi çağrısında bulundu. Buna karşılık Çalışma Bakanı Mims Davies, İngilizlerin geçim sıkıntısı yaşamamaları için hükümetin bir dizi planı olduğunu belirtti.