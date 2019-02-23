İngiltere'de 3 bakandan Brexit'in ertelenmesine destek

LONDRA (AA) - İngiltere'de 3 bakan Avrupa Birliği (AB) ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ile İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, Daily Mail gazetesinde yayımladıkları ortak makaleyle Parlamentoda yapılacak bir oylamada İngiltere'ye AB ile daha fazla müzakere zamanı tanınması için oy kullanacaklarını duyurdular.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusunda AB ile anlaşmaya varmak için sergilediği kararlılığı öven bakanlar, bununla birlikte anlaşmanın Parlamentoda bloke edilmesi durumunda ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmek için oy kullanacaklarını kaydettiler.

''Birkaç gün içinde anlaşmaya dönük ilerleme kaydedilemezse, Parlamentoda ağırlığı olan görüş belli.'' ifadesinin yer aldığı makalede, ''50. maddede bir uzatmaya gitmek ve AB'den 29 Mart'ta anlaşmasız çıkmak yerine ayrılık tarihini ertelemek daha iyi olacaktır.'' değerlendirmesinde bulunuldu.