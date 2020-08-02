İngiltere’de 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir

İngiliz hükümetine yakın kaynaklardan elde edildiği öne sürülen haberde, ikinci bir koronavirüs dalgasının ülkeyi vurması ihtimaline karşı, Johnson yetkililerden 50 yaş ile 70 yaş arası kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanacağı bir senaryo üzerinde çalışması talimatını verdiği iddia edildi.

KATI KISITLAMA SENARYOSUNUN OLASI EKONOMİK SONUÇLARI

Hükümetin üzerinde çalıştığı iddia edilen plan dahilinde, koronavirüsün başkent Londra’da ve çevresinde hızla yükselmesi durumunda katı seyahat kısıtlamalarının da önü açılacak.

Başbakan Johnson’ın çarşamba günü Hazine Şansölyesi Rishi Sunak ile bir araya geldiği ve bu katı kısıtlama senaryosunun ekonomi üzerinde olası etkilerini değerlendirdiği ifade edildi.

DHA

