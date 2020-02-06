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İngiltere’de 500 Bin AB’li Yeni Göçmenlik Statüsüne Başvurmadı

06.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nden (AB) resmi olarak ayrılan İngiltere’de yaklaşık 500 bin AB ülkelesi vatandaşının hala yeni göçmen statüsü için başvurmadığı belirtiliyor. Şu ana kadar başvurusunu tamamlayarak İngiltere’de ‘yerleşik’ statüsüne alınan AB’lilerin sayısınınsa 3 milyon olduğu sanılıyor

İngiltere’de 500 Bin AB’li Yeni Göçmenlik Statüsüne Başvurmadı

Avrupa Birliği’nden (AB) resmi olarak ayrılan İngiltere’de yaklaşık 500 bin AB ülkelesi vatandaşının hala yeni göçmen statüsü için başvurmadığı belirtiliyor. Şu ana kadar başvurusunu tamamlayarak İngiltere’de ‘yerleşik’ statüsüne alınan AB’lilerin sayısınınsa 3 milyon olduğu sanılıyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel İngiltere’deki AB vatandaşlarına sundukları imkanın aynı şekilde AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarına da sunulmasını beklediklerini kaydetti.

Yaklaşık üç buçuk yıllık sürecin ardından İngiltere Brexit’i Ocak ayı sonunda resmileştirdi. Birlik’ten ayrılan İngiltere’de, AB ülkeleri vatandaşlarına tercih etmeleri halinde İngiltere’de yaşamaya devam etme hakkı tanınacak. Ancak bu kategoridekilerin 2020 yılının sonuna kadar yeni göçmenlik statüleri için başvuru yapmaları bekleniyor.

Resmi verilere göre, 3 milyon AB’linin başvurusu tamamlandı. Bunlar arasında yüzde 58’i ‘yerleşik statü’ hakkını elde ederken, yüzde 41’ine ‘yerleşme öncesi statüsü’ tanındı. Bu statüdekilere ülkede geçici olarak kalma ve 5 yıl sonra tekrar yerleşik statüye geçmek için başvurma hakkı veriliyor.

Geriye kalan yaklaşık yarım milyon AB’lininse henüz başvuru işlemleri başlatılmış değil.

Güvenlik Bakanı Brandon Lewis’in İngiltere’de yaşayan AB ülkeleri vatandaşlarının göçmenlik statülerini yerleşik kategorisine aldırmak için başvurmamaları halinde ülkeden sınırdışı edilebileceklerine yönelik açıklamaları İngiltere’de yaşayan AB’lileri endişelendirmişti.

Diğer taraftan, birçok hukukçu başvuruyu yapanlar arasında sağlık hizmeti gibi çeşitli sosyal haklardan faydalanamayacak AB’lilerin de olabileceği uyarısını yapıyor.

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