HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiltere'de Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs tehdidini görüşmek için toplanıyor

İngiltere'de Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs tehdidini görüşmek için toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Ülkede, koronavirüs vakalarının görülmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğu belirtildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tehdidini ele almak üzere COBRA'nın toplanma kararı aldığı ve toplantıya Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Toplantıyla ilgili karar, ülkede 14 kişinin virüs bulaştığı şüphesiyle dün muayene edilmesinin ardından alınırken, Başbakanlık henüz doğrulanmış bir vaka bulunmadığını kaydetti.

İngiliz basınına göre, bu 14 kişiden 5'inde virüse rastlanmazken, 9'uyla ilgili hala sonuçların açıklanması bekleniyor.

- "Vakanın görülmesi kuvvetle muhtemel"

Kamu Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Prof. Paul Cosford, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de koronavirüs vakalarının görülmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğunu belirtti.

Cosford, son iki haftada Çin'in Vuhan kentine gidip ülkeye dönen ve ateş, hapşırma ile öksürük gibi semptomları gösteren herkesin hastanelere başvurması gerektiğine işaret etti.

- Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Ülkede salgından etkilenenlerin sayısının 887'ye, ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklanmıştı.

Virüs, Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, ABD'de ise bir kişide görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyorİş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyor
1 yıldır kayıp olan Buse için gözü yaşlı anma töreni1 yıldır kayıp olan Buse için gözü yaşlı anma töreni
Antik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydalarıAntik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cobra ingiltere Kamu Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Prof. Paul Cosford koronavirüs Sağlık Bakanı Matt Hancock

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Polisi görünce çorabından çıkarıp yola attı

Kadıköy’de feci ölüm

Kadıköy’de feci ölüm

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, su kanalına atmak isterken yakalandı

Cesedini sürüklerken fark edildi!

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

İstanbul'da kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.