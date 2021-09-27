İngiltere’de Akaryakıt Sorununa Çözüm Ordu mu?

İngiltere’de hükümet, tanker şoförü eksikliği nedeniyle yaşanan akaryakıt sıkıntısına acil çözüm önerisi olarak ordudan yardım alınmasını gündeme getirdi. Ağır vasıta sürücü eksiğinin mevcut askerlerle karşılanabileceğini söyleyen Boris Johnson’ın bu planı yürürlüğe koyup koymayacağı bilinmiyor.

Hükümetten bu konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Çevre Bakanı Georgia Eustice şimdilik ordunun göreve çağrılmayacağını söyledi. Eustice, “siviller sıkıntıya düştüğünde, ordunun acil müdahaleye hazır olması her zaman yaşanan bir durum” dedi.

Akaryakıt Satıcıları Derneği üyelerinin yüzde 90’ının ellerinde yakıt kalmadığını bildirdiğini açıkladı. Londra’daki pompaların çoğunda ‘hizmet dışı’ yazıyor. Sosyal medyada şikayetlerin git gide arttığı gözlemleniyor. Bazı yolcular havalimanında binecek taksi bulamadıkları yönünde mesajlar paylaşıyor.

Evlere iğne yapmak için giden sağlık çalışanının, benzini olmadığı gerekçesiyle hastasına gidemediğini bildirdiği bir haber, konunun farklı boyutlara kayabileceğinin işareti.

Ağır Vasıta Şoförler Derneği’ne göre İngiltere’de nakliye işinde 100 binden fazla şoför eksiği var. Avrupalı şoförlere kolay vize vererek İngiltere’ye çağırma planı ya da İngiliz ordusunu görevlendirmek gibi önerilerse, bugünün eksiğini gideremez gerekçesiyle eleştiriliyor.

İngiltere Ticaret Bakanı Kwasi Kwarteng taşımacılıkta ve petrol tedarikinde yavaşlama olmasın diye, ‘haksız rekabet yasasının’ askıya alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Priti Patel ve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ortak toplantılarla acil çözüm bulmaya çalıştıklarını açıklarken sürücüler, istasyon istasyon benzin ya da dizel yakıt arıyor.

Akaryakıt satıcıları temsilcileri, bakanlarla birlikte katıldıkları çözüm toplantısında, dillendirilen çözümleri olası bulmadıklarını, zaten yüzde 90’ı tükenmiş olan stokların eğitimsiz askerlerce telafi edilemeyeceğini belirttiklerini habercilerle paylaştı. Temsilciler, askerler rafineriden istasyona benzin aktarmayı öğrense de bunun en az 10 gün süreceğinin altını çizdi.

Hükümet açıklamalarında rafinerilerde bolca petrol bulunduğu, taşıyacak şoför bulunması halinde sorunun hemen çözülebileceği tekrar edildi ve çıkan haberlerden endişeye kapılan sürücülerin, panik alımlarla olayı bir çıkmaza soktuklarının altı çizildi.

Avrupa’dan üç aylık geçici vizeyle çağrılarak hem şimdiki krizi hem de yılbaşı alışverişlerinin yükünü alması umulan şoförlerin işlemlerinin en az iki hafta süreceği tahmin ediliyor. Hükümetin kendi içinde bazı bakanların Avrupa’da hali hazırda yaşanan şoför krizi nedeniyle bu fikri çok olası görmediği konuşuluyor.

Brexit sonrası bu yılın başında sınır kapılarında aç susuz, tuvaletsiz günlerce bekletilen şoförlerin İngiltere’ye gelmekte çok istekli davranmayacağı tahmin ediliyor. Yeni düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle, salamlı sandviçlerinin bile ellerinden alınışıyla gazetelere manşet olan kamyoncular, yılbaşı sonrası epey gündemde kalmıştı. Yardım kuruluşları ve hayırseverlerin yollarda kalan bu şoförlere erzak yardımı yaptığı bugünkü haberlerle yeniden hatırlandı.

Akaryakıt Satıcıları Derneği’nin verdiği bilgilere göre İngiltere’de 8 bin akaryakıt istasyonu var. Kendilerine bağlı 5 bin 500 istasyonda yakıtın yüzde 90’ının tükendiği bildirilmiş. Tüm bu manzaraya rağmen pompa görevlileri, sürücülerden gelen talebin beş misline çıktığını gözlemledi.

