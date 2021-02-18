İngiltere’de Alevi Merkezi Corona Test Merkezine Dönüştü

İngiltere’de hükümetin e-devlet web sitesinde yayınladığı bilgilere göre İngiltere’de günde 790 bin kişi test oluyor. Salgının başında günde 2 bin kişiye uygulanabilen sürüntü testi, 36 hafta sonra bugünkü rakama getirilebildi. Türk göçmenlere ait sivil toplum kuruluşları da İngiliz Sağlık Hizmetleri NHS’in bu çalışmalarında etkili rol oynamak için katkıda bulunuyor.
Başkent Londra yakınlarında bulunan Enfield ilçesindeki Britanya Alevi Federasyonu’nun binası da şimdi NHS’in test merkezi olarak kullanılıyor.
Test nasıl uygulanıyor?
Test alanına dönüşen toplum merkezine gelenleri karşılayan maskeli ve eldivenli görevliler, kişilere hastalıkla ilgili bir belirti taşıyıp taşımadığı sorduktan sonra kayıt için diğer görevliye yönlendiriyor. İsim ve adres bilgileri, üzerinde QR ve barkodlarla kişiye özel bir test kartına yazılıp cep telefonuyla internet üzerinden NHS’in veri tabanına işleniyor.
Görevlilerin verdiği bilgiye göre bu kart üzerindeki bilgiler, testle belli olacak sonuca göre sonradan takip için kullanılacak.
Testin yapılacağı alan bölmelerle ayrılmış. Masada ekibin bir defa kullandığı ve attığı önlükler ile başka hijyenik malzemeler var. Gişe benzeri bölmelerde, camın ardında, yüzünde siperli görevliler, test olacak kişilere ambalaj içinde pamuklu çubuk veriyor.
Bu bölmeler her ziyaretçinin ardından dezenfekte ediliyor.
Pamuklu çubuğu görevliler değil kişinin kendisi açıp uyguluyor. Corona virüsünün farklı varyantlarının ortaya çıkmasından bu yana testlerin uygulanması da kişilere bırakılmış; işlem sırasında görevliler uzakta bekliyor. Çubuğun çıkarılması, ambalajın orada hazır bulunan poşete atılması gibi her aşama kişiyle temas etmeden yaptırılıyor.
Çubuğun boğaza, sonra da genze nasıl sürüleceği hem sözle hem de duvardaki grafikle tarif ediliyor. Yardımcı olması için duvarda asılı aynalar da bulunuyor.
Aynı çubuk önce boğaza sonra burun deliklerinden içeri, genze uygulanıp gişedeki görevliye teslim ediliyor.
Görevliler çıkışa doğru test sonucunun 3 saat ila 3 günde cep telefonuna mesaj olarak geleceğini bildirip kişiyi uğurluyor.
Alevi toplum liderinden haftada bir test tavsiyesi
Test merkezine dönüştürülmeden önce burası İngiltere’de yaşayan Alevi toplumunun buluşma ve etkinlik yeriydi. Merkezde, İngilizce’nin yanı sıra Türkçe olarak da hazırlanan bilgilendirme notları göze çarpıyor.
Binanın kullanımını İngiliz Sağlık Hizmetleri’nin hizmetine geçici olarak sunan federasyonun başkanı İsrafil Erbil, İngiltere’deki Alevi toplumunun hastalıkla mücadelede üzerine düşen görevlerinin altını çizdi. Erbil, kişinin kendisinde Corona olmadığı varsayımıyla hareket etmesinin, zayıf bünyeli ve yaşlı yakınlar üzerinde ölümcül etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İsrafil Erbil, kişilerin, belirti taşımasalar dahi haftada bir test olmaları gerektiğini söyledi.
İngiltere’de sağlık merkezlerinin dışında okul, ibadet yeri, otopark gibi yerlerde verilen test hizmeti ücretsiz ve sınırsız olarak yürütülüyor.