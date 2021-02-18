İngiltere’de Alevi Merkezi Corona Test Merkezine Dönüştü

İngiltere’de hükümetin e-devlet web sitesinde yayınladığı bilgilere göre İngiltere’de günde 790 bin kişi test oluyor. Salgının başında günde 2 bin kişiye uygulanabilen sürüntü testi, 36 hafta sonra bugünkü rakama getirilebildi. Türk göçmenlere ait sivil toplum kuruluşları da İngiliz Sağlık Hizmetleri NHS’in bu çalışmalarında etkili rol oynamak için katkıda bulunuyor.

Başkent Londra yakınlarında bulunan Enfield ilçesindeki Britanya Alevi Federasyonu’nun binası da şimdi NHS’in test merkezi olarak kullanılıyor.

Test nasıl uygulanıyor?

Test alanına dönüşen toplum merkezine gelenleri karşılayan maskeli ve eldivenli görevliler, kişilere hastalıkla ilgili bir belirti taşıyıp taşımadığı sorduktan sonra kayıt için diğer görevliye yönlendiriyor. İsim ve adres bilgileri, üzerinde QR ve barkodlarla kişiye özel bir test kartına yazılıp cep telefonuyla internet üzerinden NHS’in veri tabanına işleniyor.

Görevlilerin verdiği bilgiye göre bu kart üzerindeki bilgiler, testle belli olacak sonuca göre sonradan takip için kullanılacak.