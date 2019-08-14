HABER

İngiltere'de ameliyatta hastanın boğazına kaçan takma dişleri 8 gün sonra fark edildi

14.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Karın bölgesinden rutin bir ameliyat geçiren 72 yaşındaki hasta bu nedenle birçok kez hastaneye gitti, yeni ameliyatlara girdi ve kan nakilleri yapıldı. Norfolk bölgesindeki James Paget Hastanesi, yaşananların ardından hasta bakım sürecinde değişiklikler yapıldığını açıkladı.

İngiltere'de ameliyatta hastanın boğazına kaçan takma dişleri 8 gün sonra fark edildi

İngiltere'de, ameliyat edilen 72 yaşındaki bir hastanın boğazına kaçan takma dişleri, ameliyattan 8 gün sonra fark edildi.

Hasta, ameliyat sonrası yutkunmada sorun yaşadığından, öksürükten ve öksürükle birlikte kan tükürmekten şikayet etmeye başladı.

Karın bölgesinden rutin bir ameliyat geçiren erkek hasta, bu şikayetlerle birçok kez hastaneye gitti, yeni ameliyatlara girdi ve kan nakilleri yapıldı.

Norfolk bölgesindeki James Paget Hastanesi, yaşananların ardından hasta bakım sürecinde değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Hastanın başına gelenler, bilimsel yayın İngiliz Tıp Dergisi'nin Vaka Raporları bölümünde yayımlandı. Uzmanlar, hastanın ameliyattan önce genel anesteziyle uyutulmasından önce, takma dişlerin çıkartılmış olması gerektiğini vurguladı.

Hasta, karın duvarındaki iyi huylu bir kütlenin alınması için geçen yıl ameliyata alındı. Ancak operasyondan 6 gün sonra hastaneye gidip, katı hiçbir şey yiyemediğinden şikayet etti.

röntgende görülen protez.

Doktorlar, ameliyat sırasında boğazına sokulan tüp nedeniyle, solunum yollarında bir enfeksiyon oluştuğunu düşündü ve hastaya antibiyotik ve steroid verdi.

Hasta 2 gün sonra aynı şikayetle geri dönünce, doktorlar boğazını ve gırtlağını inceledi. İnceleme sonucu ses tellerinin üzerine yarım yuvarlak bir nesne olduğu fark edildi.

Hasta bu noktada, doktorlara 3 takma dişten oluşan protezini ameliyat sırasında kaybettiğini söyledi.

Protez dişlerin çıkartılması için ameliyat edilen hasta, bu ameliyattan sonra da kanama nedeniyle 4 kez hastaneye gitti.

Cerrahlar kanamayı durdurana dek çok kan kaybeden hastaya, kan nakli yapıldı.

James Paget Üniversite Hastanesi

Raporun yazarları, anestezi altındayken protez dişlerini yutan hastalara daha önce de rastlandığını ve protezlerin ameliyattan önce ve sonra kayıt altına alınmış olması gerektiğini vurguladı.

James Paget Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, soruşturma sonucu "hasta bakım süreçlerinde gerekli değişikliklerin yapıldığı ve alınan derslerin personelle paylaşıldığı" belirtildi.

DO NOT DELETE - DIGIHUB TRACKER FOR [49345254]

PARTNERÜnlü çiftten kötü haber! Ünlü çiftten kötü haber!
Karaciğer kanserinin tanı ve tedavisinde yapay zeka desteğiKaraciğer kanserinin tanı ve tedavisinde yapay zeka desteği
8 haftadan uzun süren öksürük kanser habercisi olabilir8 haftadan uzun süren öksürük kanser habercisi olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.