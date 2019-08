İngiltere'de ameliyatta hastanın boğazına kaçan takma dişleri 8 gün sonra fark edildi

Hasta 2 gün sonra aynı şikayetle geri dönünce, doktorlar boğazını ve gırtlağını inceledi. İnceleme sonucu ses tellerinin üzerine yarım yuvarlak bir nesne olduğu fark edildi.

Hasta bu noktada, doktorlara 3 takma dişten oluşan protezini ameliyat sırasında kaybettiğini söyledi.

Protez dişlerin çıkartılması için ameliyat edilen hasta, bu ameliyattan sonra da kanama nedeniyle 4 kez hastaneye gitti.

Cerrahlar kanamayı durdurana dek çok kan kaybeden hastaya, kan nakli yapıldı.

Raporun yazarları, anestezi altındayken protez dişlerini yutan hastalara daha önce de rastlandığını ve protezlerin ameliyattan önce ve sonra kayıt altına alınmış olması gerektiğini vurguladı.

James Paget Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, soruşturma sonucu "hasta bakım süreçlerinde gerekli değişikliklerin yapıldığı ve alınan derslerin personelle paylaşıldığı" belirtildi.

DO NOT DELETE - DIGIHUB TRACKER FOR [49345254]