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İngiltere'de ana muhalefet partisinden 7 istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

İşçi Partisinden 7 milletvekili partilerinden istifa etti - Milletvekillerinin istifa gerekçeleri arasında partinin "Yahudi karşıtı" ve "aşırı sol" olduğu iddiaları yer aldı

LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinden 7 milletvekili partisinden istifa etti.

İşçi Partisi milletvekilleri Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey başkent Londra’da düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Milletvekillerinin istifa gerekçeleri arasında partinin “Yahudi karşıtı” ve “aşırı sol” olduğu iddiası yer aldı.

Parlamentoda bağımsız olarak görev yapmayı sürdürecek milletvekilleri, diğer partilerdeki memnuniyetsiz milletvekillerini de kendilerine katılmaya çağırdı.

İstifaların ardından İşçi Partisinin parlamentodaki sandalye sayısı 249’a düştü.

Filistin davasına verdiği destekle tanınan Jeremy Corbyn hakkında İşçi Partisi liderliğine geldiği 2015 yılından bu yana siyasi rakipleri ve İngiliz basınının büyük kısmı tarafından Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor.

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