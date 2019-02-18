İngiltere’de Ana Muhalefet Partisinden Brexit Yüzünden Ayrılık Kararları

İngiltere’de muhalif İşçi Partisi’nin Parlamento’daki yedi üyesi, Genel Başkan Jeremy Corbyn’in Brexit’e yaklaşımı ve Yahudi düşmanlığı tartışmaları nedeniyle, partiden ayrılacaklarını açıkladı. 7 milletvekili, partinin katı solcu politikaya teslim olduğunu savundu.

İngiltere’nin Brexit konusunda ikinci bir referanduma gitmesini savunan grup istifalarının, parlamento aritmatiğini etkilemeyeceğini söyledi. Şu anda mecliste ikinci referandumu isteyenler bunun için yeterli çoğunluğa zaten sahip değil.

Grup Corbyn’e haftalardır strateji değiştirmesi ve ikinci bir Brexit referandumu için kampanya yürütmeye başlaması için çağrı yapıyordu.

İşçi Partisi’nden kaynaklar bu ayrılıkların ikinci bir istifa dalgasını tetikleyebileceğini söylüyor. Bu durum İngiltere’nin son 40 yıldaki en ciddi dış politika ve ticaret politikası değişikliği karşısında Corbyn’in tutumunun, parti içinde de hayalkırıklığı yarattığını gösteriyor.

Corbyn, Başbakan Theresa May hükümetinin Brüksel’le İngiltere Parlamentosu’ndan geçebilecek bir anlaşma sağlamakta başarısız olması halinde, ikinci bir Brexit referandumu yapılması seçeneğini masada tutuyor.