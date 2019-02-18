İngiltere’de Ana Muhalefet Partisinden Brexit Yüzünden Ayrılık Kararları

İngiltere’de muhalif İşçi Partisi’nin Parlamento’daki yedi üyesi, Genel Başkan Jeremy Corbyn’in Brexit’e yaklaşımı ve Yahudi düşmanlığı tartışmaları nedeniyle, partiden ayrılacaklarını açıkladı. 7 milletvekili, partinin katı solcu politikaya teslim olduğunu savundu.
İngiltere’nin Brexit konusunda ikinci bir referanduma gitmesini savunan grup istifalarının, parlamento aritmatiğini etkilemeyeceğini söyledi. Şu anda mecliste ikinci referandumu isteyenler bunun için yeterli çoğunluğa zaten sahip değil.
Grup Corbyn’e haftalardır strateji değiştirmesi ve ikinci bir Brexit referandumu için kampanya yürütmeye başlaması için çağrı yapıyordu.
İşçi Partisi’nden kaynaklar bu ayrılıkların ikinci bir istifa dalgasını tetikleyebileceğini söylüyor. Bu durum İngiltere’nin son 40 yıldaki en ciddi dış politika ve ticaret politikası değişikliği karşısında Corbyn’in tutumunun, parti içinde de hayalkırıklığı yarattığını gösteriyor.
Corbyn, Başbakan Theresa May hükümetinin Brüksel’le İngiltere Parlamentosu’ndan geçebilecek bir anlaşma sağlamakta başarısız olması halinde, ikinci bir Brexit referandumu yapılması seçeneğini masada tutuyor.
Corbyn’in öncelikli tercihiyse yeniden seçime gidilmesi. Ancak Corbyn, May’den kırmızı çizgilerini değiştirmesini ve kendisine ait AB’yle kalıcı gümrük birliği planını benimsemesini de istiyor. May ise şu ana kadar bunu yapmayı reddetti.
İngiltere’de AB’den çıkma konusunda 2016’da yapılan referandumda seçmenin yüzde 52’si ayrılığı desteklemişti. Referandum İngiltere’nin ana siyasi partileri arasında bölünmeye neden oldu. Hem muhalif İşçi Partisi hem de iktidardaki Muhafazakar Parti liderleri kendi partileri içinde birlik oluşturmaya çalışıyor.
İkinci bir referandum yapılması konusu Corbyn için zor bir konu. Parti üyelerinin büyük kısmı halk oylamasına sıcak bakarken diğerleriyse İngiltere’nin AB’den bir an önce çıkmasını istiyor.
Kıdemli barış aktivistlerinden Corbyn bazı meclis üyeleri tarafından da parti içinde Yahudi düşmanlığıyla mücadele edememekle suçlanıyor. Bu konu Filistin yanlısı siyasetçinin peşini 2015’te parti lideri olduğundan bu yana bırakmıyor.
Corbyn, parti içinde Yahudi düşmanlığının büyümesine izin verdiği iddialarını reddediyor.
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