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İngiltere'de ana muhalefetten yeni istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

İstifa eden milletvekili sayısı 9’a yükseldi

LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekili sayısı 9’a yükseldi.

Milletvekili Ian Austin, bugün seçim bölgesindeki yerel bir gazeteye yazdığı makaleyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Austin, daha önce istifa eden milletvekillerinin oluşturduğu Bağımsız Gruba katılmayı düşünmediğini kaydetti.

Austin'in istifa gerekçeleri arasında partisinin “Yahudi karşıtı” olduğu suçlaması yer aldı.

Austin, parti lideri Jeremy Corbyn’e karşı kampanya yürüten milletvekilleri arasında yer almış, zaman zaman hakarete varan çıkışlarda bulunmuştu.

Corbyn'in 2016 yılında parlamentoda ülkesinin 2003’teki Irak’ı istila hareketini eleştirdiği sırada, Austin "Kapa çeneni ve otur. Yüz karasısın." diye bağırmasıyla gündeme gelmişti.

Austin hakkında geçen yıl da partinin yöneticilerine yönelik hakaretleri nedeniyle parti içi soruşturma açılmıştı.

İşçi Partisi yönetimini Brexit politikası, "Yahudi karşıtlığı" ve "aşırı sol" olmakla eleştiren İşçi Partili 8 milletvekili bu hafta istifa ederek Bağımsız Grup adı altında birleşmiş, iktidardaki Muhafazakar Partiden istifa eden 3 milletvekili de onlara katılmıştı.

Filistin davasına verdiği destekle tanınan Jeremy Corbyn hakkında İşçi Partisi liderliğine geldiği 2015 yılından bu yana siyasi rakipleri ve İngiliz basınının büyük kısmı tarafından Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ian Austin ingiltere İşçi Partisi Jeremy Corbyn

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