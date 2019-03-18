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İngiltere’de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 19:43 | Son Güncelleme

IHAAW193614-ASA/18-03-2019 - İngiltere’de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı. 18.03.2019 19:36:14 TSI NNNN

IHAAW193614-ASA/18-03-2019

- İngiltere’de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti.

18.03.2019 19:36:14 TSI
NNNN

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