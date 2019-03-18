- İngiltere’de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti.

IHAAW193614-ASA\/18-03-2019 \n- \u0130ngiltere\u2019de Ankara Anla\u015fmas\u0131 davas\u0131 sonu\u00e7land\u0131. \u0130\u015f kuran T\u00fcrkler a\u00e7t\u0131klar\u0131 davay\u0131 kaybetti. \n18.03.2019 19:36:14 TSI\nNNNNPARTNERSeren Serengil\u2019den \u2018doland\u0131r\u0131ld\u0131m' \u015fik\u00e2yetiYolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7erken otomobilin \u00e7arpmas\u0131yla \u00f6ld\u00fcK\u0131na gecesi d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc katliama ceza ya\u011fd\u0131
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