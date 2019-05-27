İngiltere’de AP Seçimlerinin Kazananı Türkiye Karşıtı Brexit Partisi

Normal takvime göre şimdiye kadar Avrupa Birliği’nden ayrılmış olması gereken İngiltere, 751 milletvekilinden oluşan Avrupa Parlamentosu’na, 73 milletvekili gönderiyor. Merkez partilerin diğer AB ülkelerinde olduğu gibi oy kaybettiği ülkede, daha bir ay kadar önce kurulan ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla bilinen Brexit Partisi ülkedeki oyların % 31’ini alarak seçimin galibi oldu. Parti, AB’ye 29 milletvekili göndermeye hak kazandı. 1830’lu yıllardan beri en kötü seçim sonucunu aldığı belirtilen muhafazakarların oyu yüzde 16’lık kayıpla % 9,1’e düştü ve Avrupa Parlamentosu’nda 19 sandalyeden yalnızca 4 sandalyesi kaldı. İşçi Partisi’nin oy oranı da yüzde 14,1’e geriledi ve Avrupa Parlamentosu’nda 20 milletvekilinden 10 vekile geriledi. Bu rakamlar yakın zamanda düzenlenen kısmi yerel seçimlerle doğru orantılı çıktı. Muhafazakar Parti’nin Brexit görevinde başarısızlığa uğraması, partinin 300 sandalye kaybetmesine, bir çok merkezde belediyeleri Liberal Demokratlar’a devretmek zorunda kalmasına neden olmuştu.

Liberal Demokratlar parlamentonun ılımlı Brexitçi’lerinden ve sınırlı temsile sahip olsa da AP seçimlerinin ikinci parlayan yıldızı oldu. 2014 seçimlerinde Brüksel’e sadece 1 milletvekili yollayabilen Liberal Demokratlar, oyların %23’ü ile 16 vekil çıkardı. AB’den sert ayrılığın savunucusu Brexit Partisi ve İngiltere Bağımsızlık Partisi UKIP toplamda % 34,9, ılımlı Brexit ve AB’de kalma yanlıları ise parlamentonun İngiltere’ye ayrılan bölümünde % 40,3’lük bir paya sahip olacak. Brexit Partisi’nin bir göçmen kenti olan Londra’da dahi % 27’lerde oy alması uzmanları şaşırttı. İngiltere’nin göçmen karşıtı bölgelerinde bu oran %38’i buldu. Seçimin İngiltere’deki diğer kazananları Yeşiller Partisi, Galler’deki Plaid Cymru ve İskoç Ulusal Partisi SNP. İskoçya özerk hükümetinin başkanı Nicola Sturgeon, partisinin %37 oy almasını, İskoç halkının AB’de kalma isteği olarak yorumlandı. Sturgeon, İskoçya’nın İngiltere’den ayrılık hevesine de vurgu yaptı. Bu seçimde seçmenlerini uçtaki partilere kaptırmakla eleştirilen İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’e istifa baskısı var. Corbyn bu baskılara, ‘’Biz erken seçime odaklıyız’’ diyerek direniyor.