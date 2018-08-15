HABER

İngiltere’de Araçlı Saldırılara Karşı Yeni Önlem

15.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

Yetkililer parlamento binası civarındaki alanı olası terör saldırılarına karşı trafiğe kapatıyor. En son Salı günü Sudan asıllı bir genç aracını bisikletlilerin ve yayaların üzerine sürmüş olayda üç kişi yaralanmıştı

İngiltere’de Araçlı Saldırılara Karşı Yeni Önlem

İngiliz yetkililer, parlamento civarındaki alanı olası araçlı saldırıları önlemek amacıyla yaya bölgesi haline getirmeyi düşünüyor.

Bu arada polis Salı günü bir kişinin aracını bisikletlilerin ve yayaların üzerine sürmesinin ardından bölgedeki üç evde arama yaptı.

Ford Fiesta aracıyla bisikletlilere ve yayalara vuran bu kişi, güvenlik bariyerlerine çarpmış, olayda üç kişi hafif yaralanmıştı.

Saldırının ardından 29 yaşındaki Sudan kökenli bir İngiltere vatandaşı hakkında terör eylemine hazırlık yapmak ve terör eylemine teşvik suçlamaları yapıldı.

Polis daha sonra bu kişinin cinayete teşebbüsle de suçlandığını bildirdi.

İngiliz yetkililer şüphelinin adını açıklamadı ancak medyada şüphelinin ismi Salih Hater olarak belirtildi. Polis şüphelinin 29 yaşında ve Sudan kökenli olduğunu doğruladı.

Polis, Khater’in Birmingham kentinde yaşadığı iki apartman dairesinde ve 80 kilometre mesafedeki Nottingham’daki bir diğer evde arama yaptı.

Aynı isme ait Facebook sayfasında bu kişinin Birmingham’da yaşadığı, mesleğinin mağaza müdürlüğü olduğu, Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden mezun olduğu bilgileri yer alıyor.

Komşusu Ahmed Abi ise Khater’i televizyonda görünce tanıdığını ve şoke olduğunu, kendisinin çok sessiz biri olduğunu ve neredeyse kimseyle konuşmadığını söyledi.

Polis, şüphelinin terörle mücadele ve istihbarat birimlerinde kaydının olmadığını aktardı.

Dedektifler içinde Khater’in olduğu sanılan aracın Pazartesi günü geç saatlerde Birmingham’dan Londra’ya gittiğini, Salı sabahı parlamento etrafında bir buçuk saat kadar turladığını belirledi.

Daha önce de Westminster Köprüsü’nde düzenlenen araçlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan bir polisi bıçaklayarak ağır yaralamış ve parlamentonun dışındaki bahçede vurularak öldürülmüştü.

Bundan yaklaşık üç ay sonraysa Londra köprüsünde bir araç yayaların üzerine sürmüş, saldırgan daha sonra aracından inerek etraftakilere saldırmıştı. Olayda sekiz kişi ölmüş, 48 kişi yaralanmıştı.

2017 yılı Haziran ayında aşırı sağcı bir kişi aracıyla camiden çıkan kalabalığın arasına dalmış ve bu olayda da bir kişi ölmüş, sekiz kişi yaralanmıştı.

İngiliz güvenlik yetkilileri 2017 yılı ayından bu yana 13 İslamcı saldırı planını, dört aşırı sağcı saldırı planını önlediklerini ve 676 terörle mücadele soruşturması yürüttüklerini belirtti.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştuSerbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu
Afganistan’da Saldırılar SürüyorAfganistan’da Saldırılar Sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İlginizi Çekebilir

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Kritik görüşme sona erdi!

Kritik görüşme sona erdi!

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.