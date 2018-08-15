İngiltere’de Araçlı Saldırılara Karşı Yeni Önlem

İngiliz yetkililer, parlamento civarındaki alanı olası araçlı saldırıları önlemek amacıyla yaya bölgesi haline getirmeyi düşünüyor.
Bu arada polis Salı günü bir kişinin aracını bisikletlilerin ve yayaların üzerine sürmesinin ardından bölgedeki üç evde arama yaptı.
Ford Fiesta aracıyla bisikletlilere ve yayalara vuran bu kişi, güvenlik bariyerlerine çarpmış, olayda üç kişi hafif yaralanmıştı.
Saldırının ardından 29 yaşındaki Sudan kökenli bir İngiltere vatandaşı hakkında terör eylemine hazırlık yapmak ve terör eylemine teşvik suçlamaları yapıldı.
Polis daha sonra bu kişinin cinayete teşebbüsle de suçlandığını bildirdi.
İngiliz yetkililer şüphelinin adını açıklamadı ancak medyada şüphelinin ismi Salih Hater olarak belirtildi. Polis şüphelinin 29 yaşında ve Sudan kökenli olduğunu doğruladı.
Polis, Khater’in Birmingham kentinde yaşadığı iki apartman dairesinde ve 80 kilometre mesafedeki Nottingham’daki bir diğer evde arama yaptı.
Aynı isme ait Facebook sayfasında bu kişinin Birmingham’da yaşadığı, mesleğinin mağaza müdürlüğü olduğu, Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden mezun olduğu bilgileri yer alıyor.
Komşusu Ahmed Abi ise Khater’i televizyonda görünce tanıdığını ve şoke olduğunu, kendisinin çok sessiz biri olduğunu ve neredeyse kimseyle konuşmadığını söyledi.
Polis, şüphelinin terörle mücadele ve istihbarat birimlerinde kaydının olmadığını aktardı.
Dedektifler içinde Khater’in olduğu sanılan aracın Pazartesi günü geç saatlerde Birmingham’dan Londra’ya gittiğini, Salı sabahı parlamento etrafında bir buçuk saat kadar turladığını belirledi.
Daha önce de Westminster Köprüsü’nde düzenlenen araçlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan bir polisi bıçaklayarak ağır yaralamış ve parlamentonun dışındaki bahçede vurularak öldürülmüştü.
Bundan yaklaşık üç ay sonraysa Londra köprüsünde bir araç yayaların üzerine sürmüş, saldırgan daha sonra aracından inerek etraftakilere saldırmıştı. Olayda sekiz kişi ölmüş, 48 kişi yaralanmıştı.
2017 yılı Haziran ayında aşırı sağcı bir kişi aracıyla camiden çıkan kalabalığın arasına dalmış ve bu olayda da bir kişi ölmüş, sekiz kişi yaralanmıştı.
İngiliz güvenlik yetkilileri 2017 yılı ayından bu yana 13 İslamcı saldırı planını, dört aşırı sağcı saldırı planını önlediklerini ve 676 terörle mücadele soruşturması yürüttüklerini belirtti.
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