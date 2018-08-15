İngiltere’de Araçlı Saldırılara Karşı Yeni Önlem

İngiliz yetkililer, parlamento civarındaki alanı olası araçlı saldırıları önlemek amacıyla yaya bölgesi haline getirmeyi düşünüyor.

Bu arada polis Salı günü bir kişinin aracını bisikletlilerin ve yayaların üzerine sürmesinin ardından bölgedeki üç evde arama yaptı.

Ford Fiesta aracıyla bisikletlilere ve yayalara vuran bu kişi, güvenlik bariyerlerine çarpmış, olayda üç kişi hafif yaralanmıştı.

Saldırının ardından 29 yaşındaki Sudan kökenli bir İngiltere vatandaşı hakkında terör eylemine hazırlık yapmak ve terör eylemine teşvik suçlamaları yapıldı.

Polis daha sonra bu kişinin cinayete teşebbüsle de suçlandığını bildirdi.

İngiliz yetkililer şüphelinin adını açıklamadı ancak medyada şüphelinin ismi Salih Hater olarak belirtildi. Polis şüphelinin 29 yaşında ve Sudan kökenli olduğunu doğruladı.

Polis, Khater’in Birmingham kentinde yaşadığı iki apartman dairesinde ve 80 kilometre mesafedeki Nottingham’daki bir diğer evde arama yaptı.

Aynı isme ait Facebook sayfasında bu kişinin Birmingham’da yaşadığı, mesleğinin mağaza müdürlüğü olduğu, Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden mezun olduğu bilgileri yer alıyor.