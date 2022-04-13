İngiltere'de araştırma: Beyni rahatlatan halüsinojen mantarlar depresyon tedavisinde kullanılabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, "magic mushrooms" adıyla bilinen halüsinojen (sihirli) mantarlardaki psilosibin adlı madde, antidepresanların yapamadığı bir şekilde şiddetli depresyonu olan kişilerin beyinlerinin rahatlamasını sağlıyor.

Araştırmacılar, 60 kişinin beyin taramalarına dayanan sonuçların, ilacın depresyonu benzersiz bir şekilde tedavi edebileceği anlamına geldiğini söylüyor.

Bu tip psikedelikler, yani halüsinojenik maddeler üzerinde, çeşitli zihinsel sağlık bozukluklarını tedavi etmek için çalışılıyor.

İlacın sentetik bir formu insanlar üzerinde test ediliyor. Ancak bu alınmadan önce, alınma sırasında ve sonrasında sağlanan psikolojik destek ve sıkı tıbbi koşullar altında yapılan denemelerle gerçekleştiriliyor. Depresyonu olan hastalar, kendi başlarına psilosibin almamaları konusunda uyarılıyor.

Imperial College London'ın Psikedelik Araştırma Merkezi Başkanı ve çalışmanın yazarı Prof. David Nutt, psilosibin hakkındaki son bulguların "heyecan verici" ve "önemli" olduğunu ifade etti.

Depresyon ile beynin bir rutine sıkışabildiğini ve belirli bir olumsuz düşünce biçimine kilitlenebildiğini söyleyen Prof. Nutt, psilosibin verildiğinde, insanların beyinlerinin açıldığını ve üç haftaya kadar "daha esnek ve akıcı" hale geldiğini ekliyor.

Beynin esnek hale gelmesi, yapılan taramalarda, beynin bölgeleri arasındaki artan bağlantılarda görülebilir.

Bu hastaların aylar sonra ruh halinde bir iyileşme yaşama olasılığı yüksek.

Standart bir antidepresan ile tedavi edilen kişilerin beyinlerinde benzer değişiklikler görülmüyor. Prof. Nutt, "Bu, ilk tahminlerimizi destekliyor ve psilosibinin depresyon tedavilerine gerçek bir alternatif olabileceğini doğruluyor" diyor.

Beyin hareketi

Psikedelikler, tüm duyuları etkileyen, kişinin düşüncesini, zaman algısını ve duygularını değiştiren bir halüsinojenik madde türü.

Antidepresan her gün düzenli olarak alınırken, psilosibinin sadece bir veya iki kez alınması aynı etkiyi yaratabiliyor. Ancak bunu doğrulamak için daha fazla hasta üzerinde ve daha uzun süre araştırma yapılması gerekiyor.

Nature Medicine'de yayımlanan sonuçlar iki çalışmaya ait. İlk çalışmada herkes psilosibin aldı, ikincisinde bazılarına ilaç, bazılarına ise farklı bir antidepresan verildi.

Ayrıca tüm katılımcılar kayıtlı ruh sağlığı uzmanlarından konuşma terapileri aldı. Beyin taramaları, tedaviden önce ve tedaviden bir gün veya üç hafta sonra alındı.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Robin Carhart-Harris bu tedavi ile görülen beyin hareketlerindeki değişikliklerin ne kadar sürdüğünün henüz bilinmediğini söylüyor:

"Bunu anlamak için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Bazı insanlarda depresyonun nüksettiğini biliyoruz ve bir süre sonra beyinleri eski katı hareket kalıplarına geri dönebilir."

Çalışmalardan elde edilen ilk bulgular, psilosibin tedavisi ile depresyon semptomlarında bir azalma olduğunu gösterdi.

Ancak araştırmacılar bunun nasıl ve neden işe yaradığından emin değildi. Şimdi beyin bağlantılarındaki değişiklikle ilgili teorilerini, anoreksiya gibi diğer ruh sağlığı hastalıklarında test etmek istiyorlar.

