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İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla

28.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yürütülen yeni bir hükümet kampanyasına göre, ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı dört kat daha fazla.

İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığının, ebeveynleri sigara içmeyenlere kıyasla 4 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Hükümetin sigarayla mücadele amacıyla başlattığı bir kampanya çerçevesinde yapılan araştırmaya göre, ebeveynleri sigara içen gençlerin yüzde 4,9'u sigara içmeye başlıyor.

Aynı oran, ebeveynleri sigara içmeyen gençler için sadece yüzde 1,2.

İngiltere'de, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yayımlanan yeni bir kamu spotunda sağlık uzmanları, yetişkinlerin sigara içme alışkanlıkları ile gençlerin sigaraya başlama yatkınlığı arasındaki bağlantıyı tartışıyor.

The Better Health Smoke Free adlı kampanya, genç insanlarla birlikte yaşayan ve sigara içen yetişkilerin bu gençler üzerindeki etkisini gösteren araştırmaları öne çıkarıyor.

Doktorlar, ebeveynler ve diğer bakıcılar için acilen sigarayı bırakma çağrısı yapıyor.

Kamu spotunda Pratisyen Hekim Dr. Nighat Arif ve Çocuk Psikoloğu Dr. Bettina Hohnen, ebeveynleri yeni yılda sigarayı sonsuza dek bırakmaya ve yıllarca sürecek bir fayda sağlamaya çağırıyor.

Türkiye, d**ünyada sigara içenlerin üçte ikisinin yaşadığı 10 ülke arasında**

Dünyanın önde gelen tıp yayınlarından The Lancet'te Mayıs ayında yayımlanan bir araştırmada, dünyada sigara içenlerin sayısının 1.1 milyara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirlenmişti.

Araştırmaya göre dünyada sigara içenlerin üçte ikisi 10 ülkede yaşıyor.

Bu ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler.

Her üç tütün içicisinden biri, yani 341 milyon sigara kullanıcısı ise Çin'de yaşıyor.

Bununla birlikte dünya çapında gençler arasında sigara kullanım oranı düşse de Avrupa, Türkiye, Güneydoğu Asya ve diğer bazı bölgelerde sigara içen gençlerin oranı yüksek.

Sigaraya başlayanların yüzde 89'u için bağımlılık 25 yaşına kadar devam ediyor. Bu yaştan sonra sigaraya başlama olasığı da düşüyor. Lancet'te yayımlanan araştırmada bu nedenle, hükümetlere gençlere odaklanmaları tavsiye ediliyordu.

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