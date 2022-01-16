HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla

İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla

16.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yürütülen yeni bir hükümet kampanyasına göre, ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı dört kat daha fazla.

İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığının, ebeveynleri sigara içmeyenlere kıyasla 4 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Hükümetin sigarayla mücadele amacıyla başlattığı bir kampanya çerçevesinde yapılan araştırmaya göre, ebeveynleri sigara içen gençlerin yüzde 4,9'u sigara içmeye başlıyor.

Aynı oran, ebeveynleri sigara içmeyen gençler için sadece yüzde 1,2.

İngiltere'de, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yayımlanan yeni bir kamu spotunda sağlık uzmanları, yetişkinlerin sigara içme alışkanlıkları ile gençlerin sigaraya başlama yatkınlığı arasındaki bağlantıyı tartışıyor.

The Better Health Smoke Free adlı kampanya, genç insanlarla birlikte yaşayan ve sigara içen yetişkilerin bu gençler üzerindeki etkisini gösteren araştırmaları öne çıkarıyor.

Doktorlar, ebeveynler ve diğer bakıcılar için acilen sigarayı bırakma çağrısı yapıyor.

Kamu spotunda Pratisyen Hekim Dr. Nighat Arif ve Çocuk Psikoloğu Dr. Bettina Hohnen, ebeveynleri yeni yılda sigarayı sonsuza dek bırakmaya ve yıllarca sürecek bir fayda sağlamaya çağırıyor.

Türkiye, d**ünyada sigara içenlerin üçte ikisinin yaşadığı 10 ülke arasında**

Dünyanın önde gelen tıp yayınlarından The Lancet'te Mayıs ayında yayımlanan bir araştırmada, dünyada sigara içenlerin sayısının 1.1 milyara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirlenmişti.

Araştırmaya göre dünyada sigara içenlerin üçte ikisi 10 ülkede yaşıyor.

Bu ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler.

Her üç tütün içicisinden biri, yani 341 milyon sigara kullanıcısı ise Çin'de yaşıyor.

Bununla birlikte dünya çapında gençler arasında sigara kullanım oranı düşse de Avrupa, Türkiye, Güneydoğu Asya ve diğer bazı bölgelerde sigara içen gençlerin oranı yüksek.

Sigaraya başlayanların yüzde 89'u için bağımlılık 25 yaşına kadar devam ediyor. Bu yaştan sonra sigaraya başlama olasığı da düşüyor. Lancet'te yayımlanan araştırmada bu nedenle, hükümetlere gençlere odaklanmaları tavsiye ediliyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Herkes faydalı olduğunu biliyor! Ancak yanlış kullanılıyorHerkes faydalı olduğunu biliyor! Ancak yanlış kullanılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

İğrenç şaka! İş arkadaşının iç çamaşırını çıkartıp...

İğrenç şaka! İş arkadaşının iç çamaşırını çıkartıp...

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.