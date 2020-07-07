İngiltere'de araştırmaya katılanların altıda biri 'Koronavirüs bulunsa da aşısı yaptırmam" dedi

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya katılanların altıda biri, koronavirüs aşısı bulunsa bile aşı yaptırmayacağını söyledi. Benzer oranda bir grup da aşı yaptırıp yaptırmayacağından emin olmadığını ifade etti.

Guardian gazetesi, sosyal medyada aşı karşıtlığının yükseldiğine dikkat çekerek sonuçların Covid-19'un kontrol altına alınması çabalarına sekte vurabileceğini öne sürdü.

Araştırmayı yaptıran Dijital Nefreti Önleme Merkezi (CCDH) adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Imran Ahmed, "Normal hayatımıza dönme umutlarımız bilim insanlarının koronavirüse karşı etkili olacak bir aşı geliştirmesine bağlı. Ama sosyal medya şirketleri aşı karşıtı propagandanın önlenmesi konusunda sorumlu davranmıyor. Bu şirketlerin para hırsları insanların hayatına mal olacak" dedi.

Aşı yaptırmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 16

YouGov şirketinin 1663 kişiyle yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 16'sı "muhtemelen" ya da "kesinlikle" aşı yaptırmayacağını söyledi.

Sonuçlar, sosyal medyayı ana haber kaynağı olarak görenlerle geleneksel medyayı takip eden kişilere göre farklılık gösteriyor. Geleneksel medyayı izleyenler arasında aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde dokuz daha fazla.