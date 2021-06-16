İngiltere'de Aşı Karşıtları Neyi Savunuyor?

‘Özgürlük yürüyüşü’ adı altında, Londra’da bir çok protesto düzenleyen ve epey kalabalık bir katılıma sahip ‘aşı ve karantina karşıtları’, hükümetin Corona virüsü tedbirleriyle ilgili her açıklamasında sokağa çıkıyor.

İngiltere Parlamentosu’nun girişinde gerçekleştirdikleri son eylemi VOA Türkçe de takip etti.

Dünyayı kasıp kavurduğu, milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğu halde; tüm bunların aslında kimsenin bilmediği ‘alçakça bir komplo’ olduğunu düşünenler, her ortaya çıkışlarında bilime güvenenler tarafından tepkiyle ve çoğu zaman da küçümseyici bir tavırla karşılanıyor.

Neden aşı ve karantinaya karşılar?

Hükümetin daha önce 21 Haziran’da tamamen kaldırmayı vaat ettiği Corona virüse dair bütün kısıtlamaların, delta varyantı yüzünden dört hafta daha uzatılmasına tepki gösteren aşı ve karantina karşıtları, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Yalnızca maskeye, aşıya değil Corona virüsün öldürücü olduğu iddiasına da karşılar. Neden böyle düşündükleri sorusuna eylemcilerden biri “Çünkü her şey haince bir planın parçası, tıpkı bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi. Enjeksiyon, seyahat kısıtlamaları, karantinalar… Mali sistem de dahil hepsi birer tuğla gibi bir araya geldiğinde bir duvar oluşturuyor. Bu enstrümanlar halkı biyometrik veriler yardımıyla kontrol altında tutmak için kullanılıyor. Bu sözümona virüsle savaşmalıyız, gibi safsatalarla yanlış yönlendiriliyoruz” yanıtını verdi.