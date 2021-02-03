İngiltere’de Aşı Randevusu: Türk Göçmen Anlatıyor

Hemşire, Hasan Gül’e aşıyı yapmadan önce, İngiltere’de dört ana risk grubundan biri olarak sayılan ve en yüksek sayıda kayıpların yaşandığı huzurevlerinden birinde kalıp-kalmadığını ya da çalışanlarından biri olup-olmadığını sordu.

Hemşire, Hasan Gül’e Pfizer’in aşısını uygulayacağını söyleyip olası yan etkilerden bahsetti. Yapılan kolda yanma ve ağrılı hallere çok rastlandığını ancak bunun en fazla 2 ya da 3 gün süreceğini söyledi. Eğer isterse, ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanabileceğini, bunun sorun olmayacağını hatırlattı.

O sırada bir başka sağlık görevlisi içinde 6 ince uçlu enjektörün bulunduğu bir kutuyla içeri girdi.

Kendi yaş grubundaki İngilizler’le birlikte sağlık ocağında bölünmüş odalardan birine kabul edilen Hasan Gül, masadaki kayıt görevlisi ve iğneyi yapacak hemşirenin sorduğu sorulara yanıt verdi, direktifleri dinledi.

Bağlı olduğu adresteki sağlık ocağından çağrılan Gül’ün, kapıdan girip aşı olduğu ve sonrasında gözetim altında tutulduğu anlarda VOA Türkçe kamerası kayıttaydı.

Son yedi günde kendisini nasıl hissettiğini, Corona virüsü taşıdığı konusunda herhangi bir şüphesi olup-olmadığını ya da belirti taşıyıp-taşımadığını sordu. Kullandığı ilaçlara ya da gıdalara alerjisini sorgulayıp kendisine göre tatmin edici yanıtlar aldıktan sonra aşıyı yaptı.

On iki hafta içinde adresine yine bir davetiye yollanacağını hatırlatan hemşire Hasan Gül’e bir aşı kartı vererek ikinci doz aşı için gelirken bu kartı da yanında getirmesini istedi. Gül’den, sağlık ocağından ayrılmadan önce, dışarıda hazırlanan dinlenme bölümünde bir süre daha beklemesini istedi.

Aşıyla ilgili deneyimlerini VOA Türkçe kamerasına anlatan Hasan Gül, aşının hiç acıtmadığını söyleyip İngiltere’de Türkçe konuşan topluma mesajlar iletti. Özellikle yöneticilerinden biri olduğu Britanya Alevi Federasyonu üyelerine seslenerek aşıyla ilgili önyargılarla yanlış inanışları bir kenara bırakmalarını istedi ve aşıdan korkanlara cesaret vermeye çalıştı.

Aşı sonrası sağlık ocağının bahçesinde bir çadırın içinde bekleyen diğer İngilizler’le birlikte beş dakika daha oturan Hasan Gül, bu bekleyişin, vücudunun aşıya ani bir tepki verip-vermediğini anlama amacı taşıdığını söyledi.

Çadırdaki zamanını tamamlayan ve ayrılan kişilerin kalktığı sandalyeleri sürekli dezenfekte etmekle görevli biri olduğu dikkat çekti.

Hasan Gül bir süre sonra elinde aşı kartıyla birlikte sağlık ocağından ayrıldı. Şimdi söylendiği üzere ilk dozla 12 haftalık süreyi tamamlayacak ve ikinci doz için davetiyeyi bekleyecek.

