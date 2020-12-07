İngiltere'de aşılama için hazırlıklar son sürat

Şimdilik 20 milyon İngiliz'e yetecek kadar aşı var.Kullanım izni verildikten sonra eksi 70 derecelik soğutucu dolaplarla geçen hafta İngiltere'ye sevkiyatı yapılan aşıların Salı gününden itibaren insanlara uygulanmasına geçiliyor. Aşıların dağıtıldığı hastanelerde yoğun bir hazırlık yapıldığı bildirilirken, İngiltere Sağlık Bakanlığı da aşının öncelikle 80 yaşın üzerindekilere, sağlık ve bakımevi çalışanlarına yapılacağını duyurdu.

Planlanan prosedüre göre aşı olanlar birer aşı kartına sahip olacak, üç hafta sonra uygulanması gereken ikinci doz aşı için randevu verilecek ve ayrıca aşılanacak kişilere hatırlatma uyarısı gönderilecek. İngiliz hükümeti, üretimi Belçika'da yapılan aşının tedariki için gerekirse askeri uçakları havalandıracak. Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği aşı iki doz halinde uygulanıyor.

20 milyon İngiliz'e yetecek kadar

Aşılama işlemlerinin önümüzdeki yıl da devam edeceğine dikkat çeken İngiltere Ulusal Sağlık Dairesi Başkanı Stephen Powis, eğer aşının büyük miktarlarda tedariki sağlanabilirse, futbol stadyumu büyüklüğünde büyük aşı merkezlerinin kurulaşacağını dile getirdi. İngiliz hükümetinin tıbbi danışmanı Chris Whitty de aşılamaya başlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek "sonun başlangıcı" ifadesini kullandı.