İngiltere'de aşılama programı: Günlük yeni Covid-19 vakaları aynı kalsa da ölümler azalıyor

İngiltere'de koronavirüs salgınının seyrini takip eden bilim insanları, ülkedeki aşılama programı ilerledikçe vaka sayıları ile Covid-19'a bağlı ölümler arasındaki paralelliğin azaldığına işaret ediyor.

Bir çalışmaya göre Covid-19 vakaları Şubat ayından bu yana üçte iki oranında azaldı ve daha sonra yatay bir seyir izlemeye başladı.

Vaka sayısının belli bir seviyede kalmaya devam etmesinin büyük olasılıkla insanların daha fazla temas etmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak ölümler benzer bir seyir izlemedi.

Ocak ayından önce yani aşı programının başlamasından önce durum daha farklıydı.

Hükümetin isteğiyle Imperial College London tarafından yapılan araştırmada, İngiltere nüfusunu temsil eden 140 bin kişilik örneklemden sürüntü örnekleri alındı.

11-30 Mart arası koronavirüs testi yapılan bu grupta 227 kişide virüs tespit edildi. Yani grubun yüzde 0,2'sinde, bir başka deyişle her 500 kişiden birisinde virüse rastlandı.

Ancak 65 yaşın üzerindekilerde enfeksiyon oranı bunun yarısı düzeyinde çıktı ve bu yaş gurubunda her 1000 kişide bir vaka görüldü.