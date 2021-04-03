İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşmasından ötürü hayatını kaybetti

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan yedi kişinin sıradışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybettiği aktarıldı.

BBC'nin sağlık yetkililerinden teyitlediği bilgiye göre toplamda aşıyı olan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı oluşumunun görüldüğü belirtildi.

Bu durumun halen bir tesadüf mü yoksa aşının bir yan etkisinin mi olduğu bilinmiyor.

Yetkililer ise aşının yararlarının riskinden daha büyük olduğunu aktarıyor.

Ancak Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada, endişelerden ötürü aşıyı sadece yaşı büyük vatandaşlara uygulama kararı aldı.

İngiltere'deki İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) cuma günü açıkladığı bilgiye göre aşıyı olan 22 kişide beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması vakası görüldü.

Bu vakalarda trombosit sayısının da düşük olduğu, bunun pıhtılaşmaya neden olduğu aktarıldı.

MHRA, BBC'ye gönderdiği emailinde hem bu vakaları teyitledi hem de yedi kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

MHRA'dan Dr. June Raine ise aşının sağladığı koruyuculuğun risklerin önüne geçtiğini ve halkın aşılanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.