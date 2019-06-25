HABER

İngiltere'de bakteri 12 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:41 | Son Güncelleme

Ender görülen bir bakteri, ülkenin doğu kıyısındaki Essex bölgesinde 12 kişinin ölümüne yol açtı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin doğu kıyısındaki Essex bölgesinde, ender görülen bir bakteri nedeniyle 12 kişinin öldüğü bildirildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) yapılan açıklamada, “Invasive Group A streptococcus” (iGAS) adlı bakterinin ülkenin doğu kıyısındaki Essex bölgesinde 12 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, hapşırma, öpüşme ve deri temasıyla bulaştığı belirtilen bakterinin, insanların boğazında ve derisinde herhangi bir semptoma yol açmadan uzun süre yaşadığı kaydedildi.

Bakterinin kaslara, kana veya akciğere ulaşması halinde ölümcül olduğu belirtilen açıklamada, ilki şubat ayında görülen bakteri vakasının mart ayında salgına dönüştüğü ve şu ana kadar 32 kişide teşhis edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bakteriden etkilenenlerin çoğunluğunu kronik yaraları için tedavi gören yaşlıların oluşturduğu, ancak bakterinin bulaşma riskinin düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, antibiyotik tedavisine erken başlanması durumda bakterinin etkili bir biçimde engellenmesinin mümkün olduğu da vurgulandı.

Başkent Londra'nın kuzey doğusundaki Essex'de tedbir amacıyla yüzlerce kişiden örnekler alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldiDenizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi
Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Rehineler varDiyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Rehineler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Essex Invasive Group A streptococcus iGas ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Maltepe'de polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.