İngiltere'de başbakan adayı Johnson'a ırkçılık suçlaması

LONDRA (AA) - İskoç Ulusal Partisinin meclis grubu lideri Ian Blackford, İngiltere'de başbakanlığın en güçlü adayı Boris Johnson'ın ırkçılık yaptığı gerekçesiyle bu göreve uygun olmadığını söyledi.

İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında 'Başbakana Sorular' oturumu yapıldı.

Oturumda söz alan İskoç Ulusal Partisinin meclis grubu lideri Blackford, Johnson'ı kastederek, Başbakan Theresa May'e, "Başbakan, 'İskoç halkının gettolara yerleştirilmesi ve imha edilmesi gereken haşere bir ırk' olduğu konusunda, yerini alacak olan ve yarışı önde götüren kişiyle aynı fikirde mi?" diye sordu.

Bunun üzerine May, Muhafazakarların, Birleşik Krallık'ın her parçasından halkları ciddiye almakla kalmadığını aynı zamanda yaptıkları katkılara da değer verdiğini söyledi.

- "Irkçı ve dürüstlükten uzak"

Konuşmasına devam eden Blackford, "Bu adam, bu göreve uygun değil. Bir insanın kişiliğinin, rahat dönemlerde değil de zorluk ve ihtilafla karşılaştığı zaman ortaya çıktığı söylenir. Şimdi zor zamanlardan geçiyoruz. Başbakan'ın bu üyenin ırkçı ve dürüstlükten uzak geçmişinin farkında olup olmadığını soruyorum." ifadesini kullandı.