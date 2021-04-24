İngiltere'de Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, Johson'ın resmi konutunu gizlice bağış paralarıyla yeniletmeyi planladığını iddia etti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın bağışçılarından Başbakanlık Konutu'nun yenilenmesi için gizli bir ödeme planladığını iddia etti.

Başbakan Johnson ile iş insanı Sir James Dyson arasındaki mesajlaşmaların basına sızdırdığına ilişkin kendisine yöneltilen iddialara kişisel blogundan yanıt veren Cummings, söz konusu planın "etik dışı, aptalca ve yasa dışı" olacağını söylediği için Başbakan Johnson'ın kendisiyle bu konuşmayı noktaladığını öne sürdü.

Cummings, konuyla ilgili bildiklerini kabineden sorumlu devlet bakanı ve Seçim Komisyonuna anlatmaktan mutluluk duyacağını, ancak bilgisinin de kısıtlı olduğunu söyledi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise konuttaki yenileme masraflarının bu yıl Johnson'ın kendisi tarafından karşılandığı bildirildi.

Seçim Komisyonu ise, konunun incelenmesi ve rapor hazırlanmasının kendi yetkileri dahilinde olup olmadığı konusunda çalıştıklarını söyledi.

'Kapsamlı soruşturma yapılsın'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer de hükümete kapsamlı bir soruşturma yapılması ve ayrıntıların yayımlanması yönünde çağrıda bulundu.