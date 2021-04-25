İngiltere'de Başbakan Johnson'ın tadilat masraflarıyla ilgili tartışma büyüyor: 'Parlamento'da tüm soruları yanıtlamalı'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatıyla ilgili tartışma sürüyor. Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Johnson'ın tadilat masraflarını kendi cebinden ödediğini söyledi.

BBC'ye konuşan Trusss, "Her şey kurallara uygun olarak, bildirildiği şekilde yapıldı" dedi.

Ancak Truss, Johnson'ın başta tadilat masrafları için iktidardaki Muhafazakar Parti'ye bağış yapan bir kişiden para alıp almadığıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, tadilat masraflarıyla ilgili olarak hala cevaplanması gereken sorular olduğunu vurguluyor.

BBC'ye konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Johnson'ın Pazartesi günü Parlamento'da konuyla ilgili tüm soruları yanıtlaması ve hükümet üyelerin kimlerin bağış yaptığını gerektiğini açıklaması gerektiğini, halkın bunu görmeyi hak ettiğini söyledi.

İskoçya Ulusal Partisi de Başbakan Johnson'a aynı çağrıyı yaptı.

'200 bin sterline mal oldu'

İngiltere'de, Johnson'ın, nişanlısı Carrie Symonds ve oğlu Wilfred'le birlikte yaşadığı dairenin tadilatının 200 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 325 bin Türk Lirası) mal olduğu yolunda haberler yayımlandı.