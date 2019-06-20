İngiltere’de başbakanlık arayışında Johnson’ın liderliği sürüyor

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve Başbakanı belirlemek üzere dün gerçekleştirilen üçüncü tur oylamanın galibi 143 oyla eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu. Liderlik yarışında bugün aday sayısı ikiye inecek.

İngiltere’nin yeni Başbakanını ve Muhafazakar Parti’nin yeni başkanını belirleme süreci devam ediyor. Yeni lider için üçüncü tur oylama dün gerçekleştirildi. Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart’ın elendiği oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ikinci turda 126 olan oyunu 143’e çıkardı. Johnson’un bugün yapılacak parti üyelerinin son turda oylayacağı iki adaydan biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Johnson’ın rakibinin Hunt ya da Gove olması bekleniyor. Dün gerçekleştirilen üçüncü oylamada Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 54, Çevre Bakanı Michael Gove 51, İçişleri Bakanı Sajid Javid ise 38 oy aldı.

Bugün aday sayısı ikiye inecek

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Çevre Bakanı Michael Gove, İçişleri Bakanı Sajid Javid halen yarışını sürdürüyor. İktidardaki Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında bugün aday sayısı ikiye inecek. Partinin liderini ve İngiltere’nin yeni başbakanını Muhafazakar Parti’nin yaklaşık 160 bin üyesi seçecek. Muhafazakar Parti’nin yeni lideri hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

Son tur oylamanın bugün yapılması bekleniyor. Oylama, en çok milletvekilinin oyunu alan 2 aday kalana dek sürecek. Partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olacak ismin 22 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.



