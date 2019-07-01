İngiltere’de Başbakanlık İçin Aşırı Vaatlere Maliye Uyarısı

İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden çıkaracak Brexit süreci Başbakan Theresa May’in istifa etmesine neden olmuştu. Yerini alacak isimler bu yüzden kendilerini seçecek parti üyeleri ve kamuoyuna Brexit planları üzerinden yaklaşıyor. Anketlere göre adayların başbakanlık yarışındaki popülerliği, ‘’İngiltere’yi AB’den en iyi ben ayırırım’’ dedikçe artıyor.

2016’daki Brexit referandumunun üzerinden 3 yıl geçti. Şimdiye kadar parlamentonun önüne gelen plan, İngiltere’nin AB’den, bir yol haritasıyla, yumuşak bir geçişle çıkışını öngörüyordu. Ancak İngiltere’nin bir parçası olan Kuzey İrlanda, ‘’AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması yapılana dek AB kurallarına tabii kalsın’’ denilince İngiliz Parlamentosundan yükselen itirazlar bu planı ve sahibi Theresa May’i çıkmaza soktu.

Şimdi, hem yarışı önde götüren Boris Johnson hem de rakibi Jeremy Hunt “Gerekirse anlaşmasız ayrılırız” kartını çok sık öne sürünce; İngiltere’nin sonradan ödeyeceği bedeli hesaba katan Maliye Bakanı Phillip Hammond da devreye girdi. Hammond Twitter hesabından, “Eldeki harcama gücü sadece anlaşmasız ayrılıkla ilgili karşılaşılacak ekstralara göre oluşturuldu. Eğer AB'den düzenli bir şekilde ayrılmazsak, anlaşmasız Brexit'in kamu finansmanında açacağı deliği kapatmak için paraya ihtiyacımız olacak’’ dedi.