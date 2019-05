İngiltere’de başbakanlık yarışı ısınıyor

İngiltere’nin 2016 yılında yapılan referandum ile Avrupa Birliği’nden ayrılma kararını yerine getirememesi sebebiyle ağlayarak istifasını açıklayan Başbakan Theresa May’in yerine geçmek için yarış hızlandı.

Theresa May, Cuma günü istifasını açıklamasının ardından başbakanlığa aday olduğunu açıklayan ilk parlamenter Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu. Ardından, şimdiki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, daha sonra Uluslararası Gelişim Bakanı Rory Steward ve eski İş ve Emekliler Bakanı Esther McVey başbakanlık yarışına aday olduklarını açıkladılar. Sağlık Bakanı Matt Hancock yarışa katılan son başbakan adayı oldu.

Theresa May’den boşalan makama daha bir düzine adayın yer alacağı tahmin ediliyor. Eski Ticaret Bakanı Liam Fox ve Eski Brexit Bakan yardımcısı Steve Baker’a bugün başbakan adaylığı düşünceleri sorulduğunda hayır diyemediler.

Theresa May, Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmayı İngiltere meclisi 3 defa reddetti. Brexit’i sağlamak için kalan tek yol olan İşçi Partisi ile görüşmesi de kesilince ağlayarak istifasını açıklamak zorunda kaldı. İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla 29 Mart’ta AB’den ayrılması bekleniyordu. Ancak mecliste Theresa May’in AB ile yaptığı ayrılma anlaşması konusunda büyük ayrılıkların olması sebebiyle ayrılma tarihi 31 Aralığa ertelendi.

Avrupa Birliği Theresa May ile yapılan anlaşmayı tekrar tartışmayacağını söylemesine rağmen Başbakanlığa aday olmayı düşünenler Theresa May’in başaramadığını başaracaklarını iddia ediyor.

Başbakanlık yarışına en son katılan aday olan Sağlık Bakanı Matt Hancock BBC’ye verdiği röportajda: “Tabii ki gerçekleşmek zorundayız ve ben bunu gerçekleştireceğim. Pazarlık konusunda çok kesin olarak çok açık olmalıyız” dedi.

En favori aday eski Dışişleri bakanı Boris Johnson AB’den anlaşmasız olarak ayrılma taraftarı. Araştırmalar milletvekillerinin büyük çoğunlukla AB’den anlaşmasız ayrılma taraftarı olduğunu gösterdi.

Bahisçilerin birinci adayı olan Boris Johnson, AB ile kabul edilebilir bir anlaşma yapılamaması halinde İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmaya hazırlanması gerektiğini söylüyor. Johnson İsviçre’de katıldığı ekonomi toplantısında: “31 Ekimde anlaşarak veya anlaşmayarak Avrupa Birliği’ni terk edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği’nden ayrılıp ayrılmama tartışması, İngiltere Başbakanları Theresa May, David Cameron, John Major ve Margaret Thatcher’in istifalarına yol açtı. İngiltere Meclisinin bu konudaki anlaşmazlığının kısa sürede düzeleceğini gösteren bir emare olmadığı kaydedildi.