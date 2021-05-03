İngiltere'de bazı camiler Ramazan'da neden kadınlara kapalı?

Bu yıl da k**oronavirüs koşullarında yaşanan Ramazan ayında İngiltere'de bazı camiler kadınların içeriye girerek namaz kılmasına izin vermiyor. Ama bu durumun değişmesi gerektiğini söyleyenler de var.**

Almas'ın günlük hayatında ibadete ayırabilecek zamanı yok gibi. Tek başına üç çocuk büyütüyor ve aynı zamanda üniversiteye devam ediyor. İşte bu yüzden Ramazan ayı onun için çok önemli:

"Özellikle de biraz zamanım olan hafta sonlarında teravih namazına gitmeyi iple çekiyordum. Ama mahallemdeki camiye gittiğimde, yaşlılar, çocuklar ve kadınların girmesine izin verilmediğini söylediler."

Almas yalnız değil. Birleşik Krallık topraklarındaki birçok cami bu yıl Ramazan'da kadınlara kapılarını kapatma kararı aldı. Birçoğu bunu koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yaptığını söylüyor.

Almas gibi birçok kadın zaten Ramazan dışında da Cuma namazları da dahil camilerde ibadetlerin hiçbirine alınmıyorlar.

'İkinci sınıf mekanlar ayrılıyor**'**

İngiltere'deki camilerin çoğunda kadınlar ve erkekler kendilerine ayrılan ayrı bölümlerde kılıyor. Birçoklarına göre bu, ibadete odaklanmaya imkan vermek için yapılmış bir düzenleme.