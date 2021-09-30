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İngiltere'de Benzin İstasyonlarında Uzun Kuyruklar

30.09.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanker şoförü yokluğu nedeniyle rafinerilerden istasyonlara taşınamayan petrol, İngiltere genelinde istasyonlarda kuyruklar oluşturdu. Bir haftadır neredeyse boş depoyla istasyonları gezenler arasında Türkiye’den göçmenler de bulunuyor

Tanker şoförü yokluğu nedeniyle rafinerilerden istasyonlara taşınamayan petrol, İngiltere genelinde istasyonlarda kuyruklar oluşturdu. Bir haftadır boş depoyla istasyonları gezenler arasında Türkiye’den göçmenler de bulunuyor.

Soyadını vermeden, kendisini Arzu diye tanıtan bir sürücü, krizi duyduğunu ancak ilk kez ihtiyaç duyarak krizin beşinci gününde bu sıraya girmek durumunda kaldığını söyledi.

Harringay ilçesindeki araç kuyruğuna girenler arasında Türkiye’den gelen göçmenler geniş yer kaplıyor. Türkiye kökenliler bu bölgedeki nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyor.

Ali Haydar Yılmaz beş gündür benzin için ardı ardına istasyonları gezdiğini ve deposunda sadece birkaç litre benzin kaldığında Harringay’deki benzinliğe yetiştiğini anlattı. Deposunda yaklaşık 3 litreye karşılık gelen 5 sterlinlik benzini kaldığını belirten Yılmaz, sıra kendisine gelene kadar benzinin bitmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Lüks bir spor otomobiliyle istasyona gelen Ümit Baycıman adlı bir başka sürücü de, VOA Türkçe’nin “bu uğradığınız kaçıncı istasyon” sorusuna, “Aslında benim 3 tane arabam var, petrole acil ihtiyacım yok, birinin yakıtı biterse, diğerini kullanırım" diyerek yanıt verdi. Bundan önce birkaç istasyona daha gittiklerini ancak o istasyonlarda sadece dizel yakıtın olduğunu söyleyen Baycıman da, sıranın sonunda kendisine benzin kalıp kalmayacağından şüpheli.

Bir sürücü de deposu boş olduğundan istasyona getiremediği otomobiline benzin alabilme umuduyla sırada bekliyor. Sürücü, geride bıraktığı otomobili için yanında bidon getirmiş ama istasyondaki görevlilerin buna izin verip vermeyeceğinden emin değil.

Mevlüt Güzel adlı bir sürücü de, Holloway Yolu adlı bir başka merkezde, kriz nedeniyle hizmet veremeyen tanınmış bir petrol istasyonuna ne zaman akaryakıt geleceğini sormuş ancak "bilmiyoruzG yanıtını almış. Bulunduğu istasyonda benzin olduğunu sıraya girenlere bakarak tahmin ettiğini söyleyen Güzel, bunun bugün uğradığı beşinci istasyon olacağını belirtti. Güzel, bazılarında sadece dizel bulunan ilk dört istasyondan sonra, şimdi kuyrukta olduğu istasyonda şansını denemek istediğini söyledi.

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