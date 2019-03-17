İngiltere'de Bıçakla İşlenen Cinayetlerde Artış

İngiltere’de bıçakla işlenen suçlar korkutucu bir hızla artmaya devam ediyor. Başbakan Theresa May aksini iddia etse de İngiliz emniyeti, eleman eksikliğinden yakınıyor.

Bıçak ve kesici aletlerle işlenen suçlarla yılbaşından bu yana neredeyse her hafta ortalama üç kişi hayatını kaybediyor. Çoğu 18 yaş altı.

Özellikle genç yaşta erkek çocuklarının kurbanı olduğu bu olayların arkasının kesilmemesi gözleri hükümet ve polise çevirdi.

Başbakan Theresa May kendisine yöneltilen soru üzerine, kamuda yıllardır sürdürülen kemer sıkma politikaları ve sonuç olarak personel azlığının, bu olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak gazete manşetleri emniyet amirlerinin tam tersi görüşlerine de yer veriyordu. “Polis sayısında 20 bin kişilik azaltma yüzünden çoğu vakaya gönderecek adam bulamıyoruz” dediler.

Polis azlığını kimse tek başına suç işleme nedeni olarak görmese de Parlamentonun hazırladığı istatistiklerde, 2011 yılında 140 binlerde olan polis sayısının 2018’de 120 binlere düşmesi ve kesici-delici aletle işlenen suç sayısının aynı zamanda 30 binlerden 40 bine dayanması dikkat çekici bir bilgi olarak yerini koruyordu.