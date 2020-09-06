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İngiltere’de Bıçaklı Saldırı

06.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı

İngiltere’de Bıçaklı Saldırı

İngiltere’nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Polis saldırıyla ilgili cinayet soruşturması başlattı ve şüpheli bir kişiyi arıyor.

İngiliz polisi olayın nedenini de araştırırken saldırının terörle bağlantılı olduğuna dair şu anda bir kanıtın olmadığını belirtiyor.

Olayla ilgili açıklamada, gece yarısı polisin bıçaklı saldırıyla ilgili olarak bölgeye çağrıldığı ve bölgeden daha sonra başka bıçaklama haberleri geldiği kaydedildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde 3 bölgede polis kordonu oluşturulması dikkat çekti.

Bir görgü tanığı bölgede bazı insanların yumruk yumruğa kavga ettiğini gördüğünü belirtti.

İngiltere’de resmi verilere göre bıçakla işlenen suçlar artışta. İngiltere son yıllarda çeşitli bıçaklı saldırılara sahne oldu.

Haziran ayında Londra yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Libyalı bir kişi saldırıyla ilgili suçlanmıştı.

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