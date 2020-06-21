İngiltere’de Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü

İngiltere’de Reading kasabasında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Polis, olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyor.

Bir parkta gerçekleşen saldırı sonrası polis 25 yaşında bir kişiyi şüpheli olarak yakaladı.

Reading, başkent Londra’nın 65 km batısında bulunuyor.

Bir güvenlik yetkilisi gözaltına alınan kişinin Libyalı olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson olayı korkunç olarak niteledi ve güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

İlk anda polis ve hükümet olayın terör saldırısı gibi görünmediğini belirtmişti. Olayla ilgili olarak bir başka kişinin aranmadığı da kaydedildi.

Saldırı bölgedeki ırkçılık karşıtı gösteri sonrası meydana geldi.

Corona virüsü nedeniyle barların hala kapalı olduğu İngiltere’de insanlar parklarda görüşüyor.

Bir görgü tanığına göre olay saldırganın parkta oturan 8-10 kişilik bir arkadaş topluluğuna bıçakla saldırmasıyla gerçekleşti.

İngiltere’de benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı.

Şubat ayında polis Londra’nın güneyinde 2 kişiyi bıçaklayan saldırganı öldürmüştü.

Geçen Kasım ayında da Londra Köprüsü’nde iki kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan daha sonra polis tarafından öldürülmüştü.

