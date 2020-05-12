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İngiltere'de bir evsize 'haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek' suçlamasıyla dava açıldı

12.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evsiz hakkında koronavirüs salgınında "haklı bir sebep olmadan yaşadığı yere terk etmek" suçlamasıyla dava açıldı.

İngiltere'de bir evsize 'haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek' suçlamasıyla dava açıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evsiz hakkında koronavirüs salgınında "haklı bir sebep olmadan yaşadığı yere terk etmek" suçlamasıyla dava açıldı.

45 yaşındaki Sultan Mansour adlı kişinin 5 Mayıs'ta Liverpool Street Tren İstasyonu'nda kendisini 10 gün önce uyaran bir polis memuru tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Mansour dün yapılan ilk duruşmada evsiz olduğunu söyledi ve suçlamayı kabul etmedi.

Yasa evsizleri kapsamıyor

Davanın yargıcı savcılığa, koronavirüs salgını için getirilen sınırlamaların evsiz kişileri kapsamadığını hatırlattı. Ancak savcılık Mansour'un polis memuruna daha önce bir kez markete, bir kez de kız arkadaşını görmeye gittiğini söylediğini belirterek davada ısrarcı oldu.

Savcılığın başvurusunda "Mansour'un yaşadığı yerin dışında olduğu, yani sabit bir adresinin olmadığı ya da polise adres bilgilerini vermeyi reddettiği" öne sürüldü.

Mansour koşulsuz olarak salıverilirken yargıç duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

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