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İngiltere'de bir fotoğrafçı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneşin etrafındaki silüetini fotoğrafladı

21.06.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Jamie Cooper ismindeki bir fotoğrafçı, güneşin etrafından geçerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nun silüetini fotoğrafladı.

İngiltere'de bir fotoğrafçı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneşin etrafındaki silüetini fotoğrafladı

İngiltere'de Jamie Cooper ismindeki bir fotoğrafçı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneşin etrafından geçerkenki silüetini fotoğraflamayı başardı.

Northamptonshire'da yaşayan 52 yaşındaki Jamie Cooper, 17 Haziran tarihinde istasyonun evinin üzerinden görüntülenebileceğini fark ettiğini söyledi ve "Bu kaçırılamayacak bir fırsattı" dedi.

İstasyonun Güneş üzerinden "tüm geçişini" bir teleskop ve yüksek hızlı bir kamera yardımıyla kaydetti. Olay bir saniyeden daha kısa sürdü.

Profesyonel bir fotoğrafçı ve amatör astronom olan Cooper, doğru zamanda doğru yerde olduğunu söyledi.

Uzay istasyonunun ve Güneş'in düz bir çizgide olduğu yaklaşık üç mil genişliğinde çok dar bir bandın olduğunu söyleyen Cooper şöyle devam etti:

"Üç gün öncesinde kontrol ettim, evimi es geçiyordu. Bir gün öncesinde kontrol ettiğimde ise evimin üzerinden geçecekti. Şanslı olduğumu söylemeliyim."

Uzay istasyonu Cooper'ın evinin üzerindeyken yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta ve saatte 27.300 km hızla hareket ediyordu.

Cooper, kamerasının normal kamera hızı olan saniyede 25 karenin aksine, saniyede 80 kare çektiğini söyledi.

Fotoğraf sanatçısı, bu kareleri yakalarken, filtreli özel teleskobunu kullandığını da söyledi: "Çünkü güneşe asla çıplak gözle bakmamalısınız. Kalıcı körlüğe neden olabilir."

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