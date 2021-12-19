İngiltere’de Bir Günde 900 Bin Kişi Aşılandı

Hükümetin 3. doz aşı olma çağrısına yoğun ilgi gösteren İngilizler, geçen hafta Cumartesi günü 500 binlerde kalan aşılama sayısını bir hafta sonra 900 bine taşıdı.

Aşılamanın bu rakamlara ulaşmasında İngiliz Ordusu’nun Sıhhiye birliklerinin de rolü büyük.

Başbakan Boris Johnson’ın Omicron varyantına karşı mücadelede koyduğu ‘günde 1 milyon aşı’ hedefine böylece yaklaşılmış oldu.

Aralarında ilk ya da ikinci doz aşısını olanların yanı sıra ‘destek aşısı’ olarak adlandırılan 3. doz için merkezlere gelen İngilizlerin sayısı 830 binden fazla.

67 milyonluk nüfusta şimdiye kadar 18 yaş üstü kimselerin yarısından çoğu aşılanmış oldu.

İngiliz Sağlık Bakanı Sacit Cavit rekoru Twitter’dan paylaştı.

Cavit mesajında, "Bu kadar çok kişinin GetBoostedNow’a ( şimdi desteklenin kampanyası’na ) gelip kendileri ve sevdikleri için hayati koruma sağladığını görmek harika" dedi.

Omicron, hakim varyant

Omicron varyantının İngiltere’de hakim olduğu artık rakamlarla belirlendi. Ülkede yeni Covid-19 vakalarının yüzde 62’sini Omicron varyantına maruz kalanlar oluşturuyor. Başken Londra için bu oran yüzde 80. Ülkede en son açıklanan vaka sayısı ise yaklaşık 90 bin.

“Yayılma çok hızlı”

Bilimadamları, eldeki ilk verilere göre bu varyanta ancak 3. dozla koruma sağlanabileceğini açıklamıştı. Hükümetin bir kampanyaya dönüştürdüğü aşılamanın yetmeyeceğini ileri süren bilim kurulu, yılbaşı öncesi karantina uygulanması gerektiği konusunda ısrarlı, ancak Başbakan Boris Johnson’a kendi partisi içinden karantina karşıtı baskılar var.

Hafta sonu devam eden toplantılarda karantina ya da daha ileri tedbirlerin uygulanacağı ihtimali Lord David Frost’un istifa etmesine neden oldu. Brexit Sonrası AB’yle İlişkiler Bakanlığı’nı bırakan Frost istifa dilekçesinde Başbakan’a “geçen yaz kısıtlamaları geriye dönüşü olmayacak şekilde kaldırma” sözünü hatırlattı.

Bilim kurulu ile parti içi muhalefet arasında kalan Başbakan, bu hafta İngiltere’nin yıl başına karantinada mı yoksa serbest mi gireceğine karar verecek.

