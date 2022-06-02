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İngiltere'de bir haftada 400'e yakın uçuş iptal edildi, yolculara 'tek bagaj' tavsiyesi geldi

02.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlamaları kapsamında İngiltere'de dört günlük tatil başladı. Havalimanları seyahat etmek isteyen yolcularla dolup taşarken 25 Mayıs'tan bu yana en az 377 uçuş iptal edildi. Bunun üstüne yolculara 'tek bagaj' tavsiyesi geldi.

İngiltere'de bir haftada 400'e yakın uçuş iptal edildi, yolculara 'tek bagaj' tavsiyesi geldi

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlamaları kapsamında İngiltere'de dört günlük resmi tatil başladı. Havalimanları seyahat etmek isteyen yolcularla dolup taşarken 25 Mayıs'tan bu yana personel sıkıntıları yüzünden en az 377 uçuş iptal edildi. Bunun ardından sektör yetkilileri gecikmeleri engellemek için yolcuların yanlarına sadece bir adet kabin bagajı almasını tavsiye etti.

İngiltere'de havacılık sektöründe giderek büyüyen bu krizi çözmek için endüstri temsilcileri bu hafta hükümet yetkilileriyle görüştü.

Ancak son haftada binlerce kişiyi etkileyen gecikme ve iptallerin bir an önce çözülmesi gerektiği söyleniyor.

İngiltere havacılık sektörü koronavirüs pandemisinden önce yaklaşık 140 bin kişiyi istihdam ediyordu.

020 yılında uluslararası seyahatin durdurulmasıyla sektör 30 binden fazla kişiyi kaybetti.

Yetkililer, personel boşluklarını doldurmak için uğraştıklarını fakat sürecin oldukça ağır işleyen, bürokratik kontroller tarafından yavaşlatıldığını söylüyor.

British Airways, iş başvurusu yapan binlerce kişinin güvenlik kontrolünden geçmek için beklediğini bildirdi.

Endüstri yetkilileri Çarşamba günü Ulaşım Bakanı Grant Shapps ile yaşadıkları sıkıntıları görüştü.

Shapps sektörün yaşadığı zorlukları anladığını ancak bunun "kötü planlama ve yanlış rezervasyonlara" bahane olmadığını söyledi.

Shapps, havayolu şirketlerinin "iki yıllık seyahat kısıtlamalarından sonra yoğun talep artışına hazır olması gerektiğini" ifade etti.

Endüstri yetkilileri işe alım sürecini hızlandırmak için yurt dışından çalışan almayı talep etti ancak Shapps bu teklifi reddetti.

Havalimanı'nda bekleme salonlarını işleten Collinson Group'un Ortak Genel Müdürü David Evans, havacılık sektörünün pandemi öncesindeki haline geri dönmesi için yurtdışından çalışan alınması gerektiğini söyledi ve "Covid sırasında endüstrimiz çok büyük çalkantılar yaşadı, birçok çalışan sektörden tamamen ayrıldı" dedi.

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İngiltere
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