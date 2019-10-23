HABER

İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu

23.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

İngiliz polisi, bir kamyonun kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu. Kamyonun Bulgaristan’dan geldiği ve kaçak göçmenleri taşıdığı sanılıyor

İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu

İngiliz polisi, bir kamyonun kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu. Kamyonun Bulgaristan’dan geldiği ve kaçak göçmenleri taşıdığı sanılıyor.

Polis söz konusu kamyonu London’ranın yaklaşık 30 km kadar dışında tespit etti. Kamyon şoförünün 25 yaşında ve Kuzey İrlandalı olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da olaya ilişkin yaptığı açıklamada dehşete kapıldığını söyledi. Johnson, “Düzenli olarak bilgileri alıyorum ve Başbakanlık Essex Polisi’yle birlikte tam olarak olayın ne olduğunu çözebilmek adına yakın bir çalışma yürütüyor. Kalbim hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla birlikte” dedi.

Polis kamyonun İngiltere’ye Cumartesi günü, Kuzey Wales bölgesindeki Holyhead’ten girmiş olduğunu tahmin ediyor.

Kamyonun kasasında cesedi bulunan kişilerden 38’inin yetişkin birinin de çocuk olduğu belirtildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı kamyonun kendi ülkelerinden yola çıktığını doğrulamadı ve olayın araştırıldığını söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tsvetana Krasteva yaptığı açıklamada, “İngiliz medyasında çıkan haberleri araştırıyoruz ve yetkililerle bağlantı kuruyoruz” dedi.

Polis kamyonda inceleme başlatırken çevreyi de kordon altına aldı. Essex Polis Şefi Andrew Mariner, “Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olay bu. Şu an kimlik tespiti üzerinde çalşıyoruz ancak sanırım bu uzun zaman alacak bir süreç olacak. Şoför de tutuklu ve sorgusu sürüyor” diye konuştu

İngiltere’de 2000 yılında bir domates kamyonu kasasında ülkeye girmeye çalışan 58 Çinli hayatını kaybetmişti.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Jimnastikçilerin Yeni Hedefi Tokyo OlimpiyatlarıJimnastikçilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları
Reform paketi protestoları durduramadı!Reform paketi protestoları durduramadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azez'de YPG/PKK'dan SMO üssüne saldırı! Şehit ve yaralılar var

Azez'de terör örgütü YPG/PKK'dan saldırı! Şehit ve yaralılar var

Reform paketi protestoları durduramadı!

Reform paketi protestoları durduramadı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn, YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış

ABD'li yetkili teröristlerin çevirmenine kalem fırlatmış

İran'dan 'Rusya-Türkiye mutabakatı' açıklaması

İran'dan 'Türkiye ile mutabakat' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.