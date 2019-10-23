İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu

İngiliz polisi, bir kamyonun kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu. Kamyonun Bulgaristan’dan geldiği ve kaçak göçmenleri taşıdığı sanılıyor.

Polis söz konusu kamyonu London’ranın yaklaşık 30 km kadar dışında tespit etti. Kamyon şoförünün 25 yaşında ve Kuzey İrlandalı olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da olaya ilişkin yaptığı açıklamada dehşete kapıldığını söyledi. Johnson, “Düzenli olarak bilgileri alıyorum ve Başbakanlık Essex Polisi’yle birlikte tam olarak olayın ne olduğunu çözebilmek adına yakın bir çalışma yürütüyor. Kalbim hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla birlikte” dedi.

Polis kamyonun İngiltere’ye Cumartesi günü, Kuzey Wales bölgesindeki Holyhead’ten girmiş olduğunu tahmin ediyor.

Kamyonun kasasında cesedi bulunan kişilerden 38’inin yetişkin birinin de çocuk olduğu belirtildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı kamyonun kendi ülkelerinden yola çıktığını doğrulamadı ve olayın araştırıldığını söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tsvetana Krasteva yaptığı açıklamada, “İngiliz medyasında çıkan haberleri araştırıyoruz ve yetkililerle bağlantı kuruyoruz” dedi.

Polis kamyonda inceleme başlatırken çevreyi de kordon altına aldı. Essex Polis Şefi Andrew Mariner, “Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olay bu. Şu an kimlik tespiti üzerinde çalşıyoruz ancak sanırım bu uzun zaman alacak bir süreç olacak. Şoför de tutuklu ve sorgusu sürüyor” diye konuştu

İngiltere’de 2000 yılında bir domates kamyonu kasasında ülkeye girmeye çalışan 58 Çinli hayatını kaybetmişti.

