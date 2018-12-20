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İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı

20.12.2018 08:43 | Son Güncelleme

Bessie isimli Labradoodle cinsi köpek, yaz aylarından beri kilo kaybediyor, nedeni bir türlü ortaya çıkmıyordu. Doktorlar röntgen çektiklerinde köpeğin göğsüne takılmış 20 cm'lik bir kebap şişiyle karşılaştı.

İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı

İngiltere'de Labradoodle cinsi bir köpek, göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle beş ay boyunca hayatta kalmayı başardı.

Times'ın haberine göre Bessie isimli 9 yaşındaki köpek, yazdan beri iştahsızdı ve kilo kaybediyordu.

Essex kentindeki veterinerler bir dizi test yaptı ama sebebi bir türlü anlaşılamadı.

Doktorlar bu defa köpeğe röntgen çektirdi: 20 cm uzunluğundaki bir kebap şişi karşılarında duruyordu.

'Mucize'

Bessie'nin ameliyatını yapan doktor Henry L'Eplattenier, "Şişin göğse kadar gidip hayati organlardan geçmemiş olması bir mucize. O çok şanslı bir köpek" diye konuştu.

Bessie'nin sahipleri, şişin köpeklerinin göğsüne nasıl gittiğini bilmediklerini ama büyük ihtimalle yazın mangal yapılırken cismi yanlışlıkla yuttuğunu söylediler.

Şişin yemek borusundan zamanla göğse taşındığı ve orada takıldığı düşünülüyor.

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